Nieuwe Apple HomePod op komst: alle geruchten op een rij

Volgens de geruchten krijgen we volgend jaar toch nog een vervanger voor de originele HomePod. In dit artikel lees je alles over de nieuwe HomePod van Apple.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Is de nieuwe Apple HomePod wél een succes?

In 2018 lanceerde Apple de HomePod: een slimme speaker met spraakopdrachten via Siri. Deze kan ook dienen als hub voor je hele slimme huis. Hij werd echter niet zo goed verkocht als dat Apple oorspronkelijk voor ogen had. Het geluid was goed, maar de prijs te hoog.

Apple merkte dit wel op tijd op en greep in. Het bedrijf stopte de ontwikkeling van de eerste HomePod, en lanceerde de goedkopere HomePod mini in 2021. Deze zagen wij in Nederland in 2022 officieel op de markt verschijnen. Toch lijkt Apple zijn eerste insteek nog een herkansing te willen geven. Het bedrijf uit Cupertino komt volgens Mark Gurman, een gerenommeerde Apple-analist, met een nieuwe Apple HomePod. Deze moet in 2023 gaan verschijnen.

Specificaties nieuwe HomePod

De nieuwe HomePod lijkt volgens Gurman qua grootte en geluidskwaliteit op het origineel. Daarnaast zullen we echter een nieuw display aan de bovenkant vinden. Hiermee kan je meer dan enkel het volume aanpassen. Volgens de geruchten heeft dit display multi-touch. Dat betekent dat je de slimme speaker bedient zoals je dat bij je iPhone gewend bent. Overigens horen we dit niet voor het eerst. Voordat de eerste HomePod uitkwam, waren er soortgelijke geruchten

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als we even mogen dromen kunnen we heel veel toffe dingen voorstellen met dit multi-touch display. Bedenk bijvoorbeeld dat je kan instellen wat een knijpbeweging gaat doen. Wij zouden dit gebaar bijvoorbeeld koppellen aan het dichtdoen van de slimme gordijnen of het op slot doen van je slimme sloten.

De nieuwe Apple HomePod moet wel goedkoper

Volgens Gurman zien we in de nieuwe HomePod van Apple waarschijnlijk ook een S8-chip, die we verwachten in de nog onaangekondigde Apple Watch Series 8. Hoewel deze chip sneller zou zijn, verwachten we niet dat je dat bij een HomePod echt gaat merken.

Het belangrijkste voor Apple is om de prijs van de nieuwe HomePod laag te houden. Als hij even duur wordt als de laatste HomePod, denken we dat de slimme speaker opnieuw gaat floppen. We zijn dus vooral benieuwd naar de prijs van de nieuwe Apple HomePod.

Komt er dan geen HomePod TV?

Gurman had in zijn nieuwsbrief het ook over een nieuwe Apple TV. We denken door de combinatie van deze twee nieuwtjes dat we helaas nog een tijdje moeten wachten op een hybride van de HomePod en de Apple TV: de HomePod TV. Dit multimedia-apparaat van Apple zou volgens eerdere geruchten op de markt komen met TV, audio en zelfs FaceTime.

Meer lezen over nieuwe Apple-producten? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app en houd de site in de gaten. Dan mis je niks!