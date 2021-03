Apple werkt volgens een recent gerucht aan nieuwe HomePod-modellen met schermen en camera’s. Op die manier gaat Apple de concurrentie aan met onder andere Google’s Nest Hub en Amazon’s Echo Show.

Gerucht: Apple werkt aan HomePod met scherm en camera

Apple overweegt een slimme speaker met een scherm en een camera. Dit gerucht verscheen in een verslag van Bloomberg, over temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren in de HomePod Mini. Het is de eerste keer dat we horen over een dergelijk apparaat. Lekker Mark Gurman voegt echter toe dat de release ‘niet in de nabije toekomst zal plaatsvinden.’

Als Apple daadwerkelijk een HomePod met een scherm en een camera op de markt brengt, zal het bedrijf te maken krijgen met flinke concurrentie. Zo heb je al een Google Nest Hub in huis voor nog geen 100 euro. Deze slimme speaker van Google biedt ook een scherm en een camera, naast alle andere functies waar slimme speakers om bekend staan.

Een scherm brengt in combinatie met een slimme speaker vele gemakken met zich mee. Zo zie je direct het weerbericht, het verkeer en je favoriete Spotify-playlist, zonder dit eerst aan de speaker te moeten vragen. Ook kan je natuurlijk gewoon een YouTube-video kijken.

Originele HomePod door Apple geannuleerd

Afgelopen week koos Apple er nog voor de originele HomePod uit productie te halen. In gesprek met TechCrunch maakte het techbedrijf bekend vanaf nu alleen nog te focussen op de HomePod mini. De grote HomePod blijft nog beschikbaar via de officiële verkoopkanalen zolang de voorraad strekt.

Hoewel de HomePod nooit officieel verkrijgbaar was in Nederland, zijn er verschillende webshops die de speaker alsnog geïmporteerd hebben. De voorraad is in deze winkels inmiddels erg schaars. Het is daarnaast ook mogelijk om via Duitsland of Frankrijk alsnog de originele HomePod in huis te halen.

Wij staan overigens niet helemaal achter Apple’s keuze om volledig te focussen op de HomePod Mini. Wil je weten waarom? Lees hier waarom wij vinden dat de HomePod wel klaar is voor een waardige opvolger.

