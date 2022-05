‘Apple komt eind 2022 of begin 2023 met nieuwe versie van HomePod’

Apple brengt eind 2022 of begin volgend jaar een nieuwe HomePod uit. Dat beweert een bekende lekker. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een grote of kleine versie van de slimme speaker.

Mogelijk al in 2022 nieuwe HomePod

Volgens de beroemde lekker Ming-Chi Kuo, die vaak over juiste informatie beschikt, lanceert Apple mogelijk nog dit jaar een nieuwe slimme speaker. Eind 2022 of begin 2023 zouden we de volgende HomePod te zien krijgen. Hij zegt er niet bij of het gaat om een opvolger van de originele HomePod, waarvan de productie vorig jaar werd stopgezet, of een nieuwe versie van de HomePod mini.

Een andere Apple-insider, journalist Mark Gurman van Bloomberg, zei eerder dat Apple werkt aan een HomePod die qua afmetingen tussen deze twee luidsprekers in zit. Kuo beweert in zijn tweet echter dat Apple mogelijk weinig verandert aan het design. Dat suggereert eerder een update van één van de bestaande speakers. Wat Apple precies wil verbeteren met het nieuwe model is onduidelijk.

De HomePod Mini

De grote HomePod is nooit officieel bij ons te koop geweest. Ook zijn kleinere broertje kon je lange tijd alleen via omwegen in huis halen. Pas in maart van dit jaar bracht Apple de HomePod mini naar ons land. Die spreekt nu ook eindelijk Nederlands, zodat je hem middels Siri met je stem kunt bedienen zonder moeilijke Engelse woorden te gebruiken.

Krijgen we een HomePod/Apple TV-combinatie?

De HomePod die Apple mogelijk al in 2022 uitbrengt is waarschijnlijk dus ‘gewoon’ een slimme speaker. Daarnaast zou het bedrijf werken aan een ‘HomePod TV‘. Dat is een combinatie van de slimme speaker met een Apple TV. Dat apparaat zou je op je televisie aan kunnen sluiten om bijvoorbeeld Netflix en Apple TV Plus te bekijken en zorgt ook direct voor geluid. Daarnaast zou hij beschikken over een FaceTime-camera om te kunnen videobellen.

