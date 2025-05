Volgens een nieuw gerucht hoef je niet heel lang meer te wachten op de release van Apple’s HomePad. Dit is wanneer hij verschijnt!

Release Apple’s nieuwe HomePad komt eraan (en dit is wanneer)

Er gaan al langer geruchten dat Apple met een nieuw soort smart home-apparaat gaat komen. Dit wordt waarschijnlijk de HomePad, wat een soort kruising gaat worden tussen een HomePod en een iPad.

Volgens eerdere geruchten krijgt deze HomePad onder andere een scherm van 7 inch en zal hij draaien op een volledig nieuw besturingssysteem, dat de naam homeOS gaat krijgen. De HomePad heeft verder ondersteuning voor widgets die zich kunnen aanpassen aan de afstand tot de gebruiker en hij krijgt een slimmere versie van Siri.

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman hoef je niet zo heel lang meer te wachten op de release van de HomePad. In een van zijn recente berichten zei hij zelfs dat dat de HomePad tegen het eind van dit jaar zal verschijnen. Helaas was dit ook het enige dat hij over de release van de HomePad kon vertellen.

Overigens had Gurman eerder gezegd dat de release van Apple’s HomePad pas ergens in 2026 zal zijn. Maar nu denkt de Apple-kenner daar toch anders over.

Hij heeft wel nog gezegd dat Apple naast de HomePad nog aan een ander smart home-apparaat werkt. Dit apparaat heeft ook een scherm, maar beschikt verder over een soort ‘robotarm’ die kan bewegen. Op dit apparaat zul je echter nog wat langer moeten wachten. Gurman denk dat dit minstens nog twee jaar nog gaat duren.

Een van de redenen dat het allemaal zolang duurt met de HomePad is Siri. Apple heeft flink wat interne problemen gehad met de ontwikkeling van AI en daarmee ook de vernieuwde Siri. De nieuwe functies die eerder voor dit voorjaar werden aangekondigd, zijn officieel uitgesteld en komen nu ergens in het komende jaar. Er gaan zelfs geruchten dat Apple overweegt om sommige Siri-functies helemaal vanaf nul opnieuw op te bouwen.