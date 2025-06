Apple onthult HomePad én homeOS mogelijk binnenkort: dit weten we al

Apple presenteert volgende week de grootste software-updates van het jaar, waaronder mogelijk het compleet nieuwe homeOS. Dit weten we al over het nieuwe besturingssysteem!

homeOS

De WWDC 2025 komt eraan! Op maandag 9 juni 2025 om 19.00 uur (Nederlandse tijd) presenteert Apple de belangrijkste software-updates van het jaar. Die avond onthult het bedrijf iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, macOS 26 en visionOS 26. Volgens geruchten kondigt Apple tijdens de WWDC mogelijk nóg een softwareversie aan, want dan zien we het compleet nieuwe homeOS.

Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan homeOS, het besturingssysteem dat speciaal wordt ontwikkeld voor de nieuwe HomePad. Dit nieuwe toestel wordt een combinatie van de HomePod en de iPad en moet het middelpunt van je slimme woning worden. De HomePad wordt dit jaar verwacht, waarbij Apple mogelijk de eerste aankondiging al doet tijdens de WWDC 2025 komende week.

Apple registreert homeOS

Apple heeft het nieuwe besturingssysteem in verschillende landen al geregistreerd. Het registreren van nieuwe software doet Apple doorgaans onder een andere bedrijfsnaam, om te voorkomen dat de naam al uitlekt. Zo heeft het relatief nieuwe bedrijf Home Operations Suite LLC in verschillende landen homeOS als merk vastgelegd. In onder andere de Verenigde Staten, Peru, Argentinië en Liechtenstein is homeOS in april geregistreerd.

In 2023 deed Apple hetzelfde bij de release van visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. Onder een andere bedrijfsnaam registreerde Apple in april en mei visionOS in een aantal landen. Op de WWDC kondigde Apple visionOS en de Apple Vision Pro vervolgens aan. Mogelijk heeft Apple dit jaar dezelfde plannen voor de HomePad en homeOS. In dat geval zien we volgende week al hoe het nieuwe apparaat en besturingssysteem eruitzien.

Meer over de HomePad

Volgens geruchten krijgt de HomePad een 8-inch scherm, dat aan de speaker of aan de muur vastgemaakt kan worden. Met de HomePad kun je slimme apparaten bedienen, zoals lampen, stofzuigers of andere accessoires. Daarnaast beschikt het toestel over een camera, zodat je kunt videobellen en FaceTime kunt gebruiken. Apple werkt vermoedelijk aan meer slimme toestellen, die straks samenwerken met de HomePad en homeOS.

Bij de WWDC kondigt Apple ieder jaar de belangrijkste software-updates aan, dus dat zou hét moment zijn om homeOS en de HomePad te onthullen. Mogelijk toont Apple het nieuwe toestel en besturingssysteem al tijdens de WWDC, maar is de definitieve release pas later in 2025. Bij de Apple Vision Pro deed het bedrijf hetzelfde, dat toestel kwam eveneens pas lang na de WWDC beschikbaar. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!