HomeKit maakt producten in je huis slim, maar uit dit nieuwe patent van Apple blijkt dat een slim huis nog veel slimmer kan zijn.



Apple HomeKit patent zet grote stap voorwaarts

Iedereen die wel eens een HomeKit-product of ander slim apparaat heeft ingesteld, weet hoeveel gedoe het kan zijn om deze op papier ‘slimme’ apparaten aan te sluiten. Vaak moet je handmatig een verbinding met je router tot stand brengen, de plaats in je huis op een digitaal kaartje aangeven, het product een naam geven en toevoegen aan een routine of kamer in je app.

In een nieuw patent is te lezen hoe Apple aan een manier werkt om deze handmatige stappen volledig te automatiseren. Het patent staat vol lastige termen en complexe technieken, maar schetst een duidelijk beeld van wat het bedrijf voor wensen heeft.

De tekst beschrijft een systeem dat automatisch objecten in je huis herkent (zoals banken) en zo zelfstandig een digitale replica van je huis maakt. Zodra je een nieuw slim product aan je huis toevoegt, kijkt het systeem waar je dit plaatst en op welk product dit betrekking heeft. Zo kan een slimme lichtschakelaar bijvoorbeeld automatisch aan de juiste lamp worden gekoppeld.

Bijna volledig geautomatiseerd

Het enige wat jij in bovenstaande situatie hoeft te doen is de suggestie bevestigen, waarna de installatie wordt afgerond. Om dit alles goed te laten werken zal er nog veel moeten gebeuren. Zo moeten alle slimme apparaten (van verschillende fabrikanten) beter met elkaar samenwerken en zal een dergelijk systeem in iedere kamer een sensor moeten hebben.

Omdat het hier om een patent gaat, is het lastig in te schatten wanneer we hier iets meer van te zien krijgen. Apple legt wekelijks patenten vast van projecten waar het bedrijf aan werkt, wat ons een mooie kijk in de keuken geeft.

