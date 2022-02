‘Apple HomeKit-apparaten krijgen nieuwe chip’ (en maken je huis nóg slimmer)

Apple is van plan om verschillende HomeKit-apparaten een nieuwe chip te geven. Hiermee maak je je huis nog vele malen slimmer. iPhoned vertelt wat je hiermee (hopen we) allemaal kunt doen.

Apple HomeKit apparaten: nieuwe chip

Volgens laatste geruchten krijgen verschillende apparaten een nieuwe chip voor Apple HomeKit. Onder andere de HomePod (mini), Apple TV, iPhone en iPad gaan een flinke upgrade krijgen. Maar wat zijn de verwachtingen voor deze nieuwe chip van Apple HomeKit en wat heb je er straks aan?

Meer mogelijk met Apple Homekit

Met de huidige chip in onder andere je iPhone (11 en hoger), Apple Watch Series (6 en hoger) en de AirTags kun je al veel. Zo weet je door de huidige chip (de U1) altijd waar je je iPad nu weer hebt achtergelaten of waar je sleutelbos (met AirTag) verscholen ligt.

Volgens nieuwe geruchten gaat Apple de U1-chip van een upgrade voorzien en meer mogelijkheden geven. Alle Apple producten krijgen dan deze nieuwe chip voor HomeKit. Het mooie hiervan is dat je dan bijvoorbeeld automatisch het licht aan kan laten gaan, wanneer je de keuken binnenloopt.

Dat kan nu al, maar dan moet je bijvoorbeeld een bewegingssensor of een camera in je keuken installeren. Met de nieuwe chip wordt het een stuk makkelijker om dit in te stellen én je hebt geen andere apparaten meer nodig. De apparaten met de nieuwe chip doen dit door een soort ‘gebieden’ in je huis te maken en samen met je iPhone, Apple Watch of AirTag je locatie te bepalen.

Het wordt dan ook makkelijker om bepaalde acties aan specifieke personen te hangen. Komen jij en je vriendin samen thuis en stappen jullie de woonkamer binnen? Dan gaat de televisie automatisch aan en de gordijnen dicht. Ben je een keer alleen thuis dan kun je bijvoorbeeld instellen dat automatisch je televisie met PlayStation ingeschakeld wordt.

Wanneer komt de nieuwe chip voor Apple HomeKit?

Volgens de geruchten staat de ontwikkeling van de nieuwe chip voor Apple HomeKit nog in de kinderschoenen. Waarschijnlijk gaat de aankondiging niet voor de Worldwide Developers Conference van 2023 gebeuren. En zelfs dat lijkt op dit moment nog erg vroeg. Daarnaast moeten dit soort vroege geruchten altijd met een flinke korrel zout genomen worden. Maar dat Apple sleutelt aan HomeKit is een ding wat zeker is.

