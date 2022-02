‘Nieuwe Apple hoesjes voor de iPhone 13 deze lente beschikbaar’

De zon schijnt weer en wij zitten er klaar voor. Er komen weer nieuwe producten van Apple aan. Natuurlijk mogen de (lente)hoesjes voor de iPhone 13 niet ontbreken. Wij denken te weten welke kleuren dit voorjaar beschikbaar zullen zijn. Lees je mee?

Kleurrijke

Het is geen geheim; Apple houdt van de seizoenen. Zo erg dat de techgigant sommige seizoenen speciale hoesjes uitbrengt met toepasselijke kleuren. Deze lente komt er een nieuwe lading aan voor de iPhone 13-modellen. Tenminste dat is wat Majin Bu, die de kleuren van de nieuwe hoesjes al eerder goed had voorspeld, in een tweet meldt.

De hoesjes zullen de MagSafe-verbinding ondersteunen en zijn van siliconen. Als we de afbeeldingen mogen geloven, zijn er twaalf nieuwe kleuropties voor de iPhone 13. In vergelijking met de huidige hoesjes van de iPhone 13, zijn de kleuren frisser en levendiger dan de herfstige voorgangers. Logisch natuurlijk; in de lente wil je shinen met je iPhone.

Naar alle waarschijnlijkheid zien we deze kleuren ook terug in nieuwe bandjes voor de Apple Watch. Ook verwachten we nieuwe (zakelijkere) leren hoesjes voor de iPhone 13. We hopen tevens op een nieuwe MagSafe-wallet van hetzelfde materiaal. Aan de kleurenline-up zijn nieuwe tinten geel, groen, paars en oranje toegevoegd.

Gaat het Apple-event in maart nog wel door?

De doorgaans goedgeïnformeerde Mark Gurman vertelde ons dat Apple op 8 maart een lente-event organiseert. Volgens deze journalist van Bloomberg gaat het om een virtueel evenement. Hier verwachten we de introductie van de nieuwe iPhone SE 2022 en de iPad Air 2022. Ook komt er een nieuwe iMac aan.

We hebben echter onze twijfels bij het plaatsvinden van dit lente evenement. Lees hier verder waarom we deze onzekerheid hebben.