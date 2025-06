Apple geeft nog een hint over WWDC 2025 – dit weten we nu al

De WWDC begint op maandag 9 juni om 19 uur met een keynote van Apple, die daar nu de volgende nieuwe hint over heeft gegeven: Sleek peek.

Apple geeft nog een hint over WWDC 2025

De WWDC 2025 begint al op maandag 9 juni met een keynote die gepland staat om 19 uur. Voorafgaand aan deze jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie heeft Apple de WWDC-pagina bijgewerkt met een nieuwe slogan: Sleek peek. Deze vervangt de slogan ‘On the horizon’ die er de afgelopen weken op stond.

Apple heeft de afbeelding voor WWDC 2025 op dezelfde pagina ook bijgewerkt. Daar zie je nu een glasachtig Apple-logo met doorschijnende kleuren. Tot nog toe was er een glasachtige regenboog zichtbaar.

De slogan Sleek peek die Apple aan WWDC 2025 heeft toegevoegd, is mogelijk een subtiele verwijzing naar de strakke nieuwe look van iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, tvOS 26 en watchOS 26. Dit zijn de nieuwe benamingen van de besturingssystemen, die Apple op deze manier gelijk wil trekken. Volgens de laatste geruchten krijgen de software-versies allemaal een nieuw, op visionOS geïnspireerd ontwerp met een glasachtige look.

Een Applel-logo, Swift-logo en een regenboog

Greg Joswiak, hoofd marketing bij Apple, heeft een korte animatie voor WWDC 2025 gedeeld op X (voorheen Twitter). In die animatie is een glazen Apple-logo, een Swift-logo en een regenboog te zien. Voor degenen die het niet wisten: Swift is een programmeertaal die in 2014 door Apple is geïntroduceerd.

#WWDC25 is next week! Can’t wait to show you what we’ve been working on.



See you June 9 at 10am PT. pic.twitter.com/qhrzevDbMH — Greg Joswiak (@gregjoz) June 2, 2025

WWDC 2025 is nu ook toegevoegd aan de Apple Events-pagina. De keynote van Apple zal op die pagina te streamen zijn, evenals in de Apple TV-app en op YouTube. Na afloop kun je de keynote op die pagina ook terugkijken.

Wil je niets missen van de WWDC 2025, houd de website van iPhoned dan in de gaten voor de laatste aanpassingen in het schema. We praten je bij over de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen, en uiteraard vind je hier ook de link naar de live-stream van de Keynote.