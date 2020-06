Apple gaat de komende jaren twee headsets uitbrengen, aldus een insider. De eerste lijkt op de Oculus Quest en wordt volgend jaar onthuld. De Apple Glass, die qua design op een doorsnee bril lijkt, zou zich pas in 2023 laten zien.

‘Apple ontwikkelt twee headsets, eerste verschijnt in 2022’

Bloomberg-journalist Mark Gurman is de recente geschiedenis van Apple ingedoken. De insider sprak met (anonieme) medewerkers over de interne strijd binnen het bedrijf over de release van twee headsets. Volgens Gurman sleutelt Apple momenteel aan twee mysterieuze apparaten met de codenamen N301 en N421.

Oculus Quest

Eerstgenoemde is de krachtigste en beschikt over zowel augmented reality (AR) als virtual reality (VR). Het verschil is dat de eerste techniek de werkelijkheid uitbreidt door er een digitaal laagje overheen te leggen, denk aan Pokémon GO, terwijl VR juist een compleet nieuwe digitale wereld op je scherm tovert, zoals bij een VR-film in de bioscoop.

Gurman beschrijft in zijn uitgebreide stuk dat er intern bij Apple veel discussie is geweest over deze eerste bril, de N301. In eerste instantie wilde Mike Rockwell, die aan het roer van de AR-divisie met 1000 personeelsleden staat, op de markt brengen inclusief een los accessoire. Zo’n ‘powerstation’ zou nodig zijn om de Apple-headset van rekenkracht te voorzien.

Onrust binnen Apple

Dit was echter tegen het zere been van Jony Ive, de voormalig hoofdontwerper van Apple die vorig jaar na een lang dienstverband afzwaaide. Ive vond dat het apparaat op eigen benen moest staan. Uiteindelijk koos Apple-directeur Tim Cook voor de kant van de voormalige hoofdontwerper. Dit heeft als gevolg dat N301 minder krachtig is dan Rockwell op voorhand had gehoopt.

Verder beschrijft Bloomberg dat Apple nog een tweede headset in de maak heeft: de veelbesproken Apple Glass. Deze headset (met codenaam N421) lijkt volgens Gurman op een doorsnee bril, inclusief glazen. Ive schijnt veel meer gecharmeerd te zijn geweest van de N421, omdat deze je niet wegtrekt uit de realiteit. De Apple Glass zou namelijk alleen over AR beschikken, en geen VR.

Release van de Apple-headsets

Tot slot staan er nog wat interessante passages in het artikel van Gurman. Hij haalt bijvoorbeeld aan dat beide headsets zijn gemaakt om met Siri te besturen. Kortom, je gaat de brillen straks bedienen aan de hand van stemcommando’s.

Gurman verwacht dat de N301, dus de uitgebreide AR/VR-headset, volgend jaar wordt aangekondigd, waarna hij in 2022 in de winkels ligt. De bril met alleen AR, dus de Apple Glass, zou op z’n vroegst pas in 2023 onthuld worden.