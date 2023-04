Apple AR/VR-headset komt op WWDC (en wordt volgens testers écht gaaf)

Niet iedereen denkt dat de VR/AR-headset die Apple tijdens WWDC 2023 gaat laten zien een hit gaat wordt. Toch zijn verschillende testers opeens razend enthousiast geworden.

Apple VR/AR-headset komt op WWDC 2023

Meerdere geruchten wijzen erop dat Apple in juni tijdens WWDC 2023 hun VR/AR-headset gaat laten zien. Niet iedereen is enthousiast, onder andere vanwege het heftige prijskaartje van 3000 euro. Toch zeggen testers nu dat de headset van Apple écht heel gaaf gaat worden.

Dit zei Even Blass op Twitter, een betrouwbare bron voor Apple-geruchten (en andere bedrijven). Volgens hem had een van zijn bronnen ‘meerdere keren de headset kunnen uitproberen’. De eerste reactie van de tester over de headset was nogal matig, maar dat veranderde al snel naar ‘verbluffend’.

In een daaropvolgende tweet is te lezen dat Apple ook flinke stappen gemaakt met de ontwikkeling. De laatste paar maanden was de tester nogal sceptisch over de Apple VR/AR-headset, maar nu we dichterbij de onthulling op WWDC komen kan hij niet wachten om er een te kopen.

Apple heeft de VR/AR-headset al in maart aan verschillende leidinggevenden laten zien tijdens een privé-event in het Steve Jobs Theater. De headset is ook al meerdere keren uitgesteld, maar nu lijkt het toch echt te gaan gebeuren tijdens WWDC 2023!

Meer onthullingen tijdens WWDC 2023

Dit jaar zal de conferentie plaatsvinden van 5 tot en met 9 juni. Naast de VR/AR-headset van Apple kun je tijdens WWDC 2023 updates verwachten voor je Mac, iPad, Apple TV en iPhone. Verder komen de volgende updates eraan: watchOS 10, iPadOS 17, tvOS 17 en macOS 14.

