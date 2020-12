Apple komt volgende week, op 8 december, mogelijk met een nieuwe hardware-aankondiging. Om wat voor soort product het gaat is nog niet bekend.

Website MacRumors heeft een interne memo van Apple in handen. Daaruit blijkt dat het bedrijf op 8 december om 14.30 Nederlandse tijd mogelijk nieuwe hardware aankondigt. De memo is gericht aan service providers. Apple adviseert technici om zich voor te bereiden op een nieuw product, nieuwe productomschrijvingen en nieuwe prijzen.

Apple heeft in het verleden vaker zulke memo’s verstuurd. In veel gevallen gebeurde dat vlak voor de presentatie van een nieuw product. Hoewel we dus niet zeker weten dat Apple op 8 december met een hardware-aankondiging komt, heeft het er wel alle schijn van.

We verwachten overigens niet dat Apple een nieuw event houdt voor de aankondiging, zoals dat in oktober gebeurde voor de iPhone 12. Waarschijnlijk gaat het om een persbericht waarin het bedrijf één of meerdere producten lanceert. Dat deed Apple vorig jaar bijvoorbeeld met de 16 inch-MacBook Pro en met de tweede generatie AirPods.

Apple zou op 8 december eindelijk de AirPods Studio kunnen aankondigen

Wat kunnen we verwachten?

De bekende lekker L0vetodream zei vorige maand al dat Apple een “Christmas surprise” voor ons zou hebben. Hij vertelde er niet bij om wat voor product het ging, maar we kunnen wel wat opties aflopen.

Zo wachten we nog altijd op de AirTag, Apples eerste bluetooth-tracker. Een andere mogelijkheid is de AirPods Studio, Apples eigen over-ear-hoofdtelefoon. Het laatste product dat we kunnen verzinnen is een nieuwe AppleTV met gamecontroller. Maar misschien heeft Apple wel heel iets anders voor ons in petto.

