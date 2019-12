Apple heeft haar beloningsprogramma voor hackers openbaar gemaakt. Je kunt hiermee maximaal 1 miljoen dollar verdienen. Waarschijnlijk wil Apple de kennis en kunde van hackers gebruiken om iOS 14 beter te testen.



Apple betaalt hackers maximaal 1 miljoen dollar

Het bedrijf kondigt het beloningsprogramma aan via haar website. Het ‘bug bounty’-programma werd in 2016 al uitgerold voor een select groepje hackers, maar is vanaf nu voor iedereen beschikbaar. Je kunt maximaal 1 miljoen dollar verdienen. De kleinste beloning is 25.000 dollar.

Een hacker verdient tussen de 25.000 en 100.000 dollar voor het omzeilen van het iPhone-toegangsscherm. Wanneer je onrechtmatig toegang kunt krijgen tot iemands iCloud-account staat eenzelfde beloning op je te wachten. Wanneer je data weet te stelen van een vergrendeld Apple-apparaat kun je maximaal 250.000 dollar op je bankrekening bijschrijven.

De echte jackpot is het spotten van een zogeheten ‘zero click’-aanval. Hierbij hoeft de hacker het vergrendelde apparaat, zoals een iPad of iPhone, niet aan te raken om toegang te krijgen. Hiervoor kun je maximaal 1 miljoen dollar krijgen. Wanneer je deze fout in een testversie van iOS, iPadOS, macOS of watchOS spot, wordt het bedrag ook nog met 50 procent verhoogd.

Maar, zeg niet gelijk je baan op om fulltime Apple-hacker te worden. Dergelijke zero click-bugs zijn ontzettend lastig te vinden, en komen vrijwel nooit voor. Bovendien is het niet zomaar een kwestie van kwetsbaarheden in Apple-software vinden. Om betaald te krijgen moet je ook een uitgebreid rapport inleveren, met daarin alle stappen die je hebt ondernomen.



Klaar voor iOS 14

De aankondiging van het hackersprogramma komt waarschijnlijk niet uit de lucht vallen. Het afgelopen jaar verschenen iOS 13 wordt namelijk geplaagd door allerlei bugs. Om deze te verhelpen bracht Apple soms wekelijks updates uit. Vermoedelijk wil Apple deze heisa voorkomen met iOS 14, dat in september van 2020 moet uitkomen.

De iPhone-maker is overigens niet het enige bedrijf dat ethische hackers betaalt voor hun diensten. Ook Facebook en Google hebben een beloningsprogramma. Volgens de meest recente cijfers gaf eerstgenoemde tussen 2011 en 2016 ruim 5 miljoen dollar uit aan het betalen van hackers.

