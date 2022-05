Einde van een tijdperk: Apple haalt laatste iPod (touch) uit het assortiment

Het is over en sluiten voor de iPod touch: Apple heeft officieel bevestigd dat de muziekspeler uit het assortiment wordt gehaald. Daarmee sneuvelt de laatste iPod, bijna 21 jaar nadat het eerste model verscheen.

iPod touch uit het assortiment

Het zat er al een tijdje aan toe komen, maar de iPod touch verdwijnt nu toch echt uit Apples assortiment. In een persbericht bevestigt het bedrijf dat de muziekspeler niet meer wordt gemaakt. Je kunt het apparaatje op dit moment nog wel kopen, maar alleen zolang de voorraad strekt.

De iPod touch was de laatste iPod die Apple nog verkocht. Hij werd in 2019 voor het laatst geüpdatet en kreeg toen een snellere A10-chip. Destijds was het product eigenlijk al door de tijd ingehaald. Alle functies van de iPod vind je inmiddels ook op je smartphone. De groep die wel een iPod maar geen mobiele telefoon wilde, werd steeds kleiner.

De iPod touch uit 2019

Marketingmanager Greg Joswiak zegt op de website van Apple dat de geest van de iPod voortleeft: “Al onze producten bieden een geweldige muziekervaring. Van de iPhone tot de Apple Watch en de HomePod mini en op de Mac, iPad en Apple TV. En Apple Music levert toonaangevende geluidkwaliteit met ondersteuning voor Spatial Audio.“

RIP iPod: 2001-2022

De iPod is van onschatbare waarde geweest voor Apple. Het eerste model, dat in oktober 2001 op de markt kwam, was het begin van een succesperiode voor het toen vrij kleine bedrijf. Het apparaat had destijds een ouderwetse harde schijf van 5GB, genoeg voor ongeveer 1000 liedjes. En dat allemaal in je broekzak.

Apple bracht in de jaren daarna vele verschillende modellen uit, met steeds meer opslagruimte en mogelijkheden. Ook verschenen de kleine iPod mini, nano, shuffle en dus ook de iPod touch. Na de introductie van de iPhone in 2007 liep de populariteit van de iPod geleidelijk terug. Gelukkig hebben we de foto’s nog.

