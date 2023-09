Apple lanceert binnenkort maar liefst zes grote updates (op één dag)

Updaten maar! Apple brengt binnenkort maar liefst zes grote updates uit op dezelfde dag. Lees hier welke apparaten van Apple nieuwe software-updates krijgen.

Over precies een week organiseert Apple het Wonderlust-evenement. Het is zo goed als zeker dat Apple tijdens deze presentatie de iPhone 15 en Apple Watch Series 9 onthult. Daarnaast verschijnen vermoedelijk ook de volgende generatie Apple Watch Ultra en nieuwe AirPods. Deze nieuwe devices gaan bij Apple zoals ieder jaar gepaard met een reeks grote software-updates.

Doorgaans verschijnen deze updates verspreid over een periode. Dit jaar pakt Apple het anders aan, want alle grote updates verschijnen naar verluidt op dezelfde dag. Hierdoor kun je maar liefst zes verschillende apparaten van Apple op één dag updaten! Wij vertellen je welke software-updates je kunt verwachten én wanneer je ze kunt installeren.

1. iOS 17 brengt toffe functies naar je iPhone

De iPhone 15 verschijnt volgende week, dus dat betekent dat we ook een nieuwe iOS-versie kunnen verwachten. Apple heeft iOS 17 inmiddels officieel onthuld en dit wordt de eerste grote update voor je iPhone in maanden. Zo wordt de compleet nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd en komt de Journal-app naar je telefoon.

Ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten worden op de schop genomen in iOS 17. Daarnaast heeft Apple nieuwe gezondheidsfuncties gelanceerd in de grote iOS-update, zoals Schermafstand. Wil je meer weten over iOS 17? Bekijk dan hier of alle nieuwe functies straks wel op jouw iPhone werken. Ook zijn er verstopte iOS 17-functies, waar Apple nog niks over heeft gezegd. Lees hier welke dat zijn!

2. Widgets eindelijk beschikbaar in iPadOS 17

Ook voor de iPad komt er een grote update aan, want Apple brengt iPadOS 17 uit. In iPadOS 17 zien we veel functies terug, die we al kenden van iOS 16. Zo krijgt vooral het vergrendelscherm van je iPad er behoorlijk wat functies bij. Het is eindelijk mogelijk om widgets toe te voegen aan het vergrendelscherm. Dat is niet alles, want ook interactieve widgets worden eindelijk toegevoegd aan iPadOS.

Apple heeft in iPadOS 17 verder voornamelijk gefocust op het verbeteren van bestaande taken. Het bewerken van pdf-bestanden is straks makkelijker en Stage Manager is verbeterd. Daarnaast is het mogelijk om verschillende profielen aan te maken in Safari, zodat je werk en privé beter gescheiden kunt houden. Lees hier alles over de grote iPadOS-update die Apple binnenkort uitbrengt.

Apple brengt een grote update naar je Apple Watch, want watchOS 10 komt eraan. In watchOS 10 zitten onder meer een nieuwe slimme stapel met relevante widgets en mooie nieuwe wijzerplaten. Daarnaast is het aantal sportfuncties weer flink uitgebreid in de watchOS-update én wordt het uitwisselen van gegevens met NameDrop veel makkelijker.

De nieuwe versie van watchOS is een behoorlijk grote update, want Apple heeft het besturingssysteem compleet opnieuw ingericht. Ben je benieuwd naar alle nieuwe features in watchOS 10? Lees dan hier welke nieuwe functies naar je Apple Watch komen met watchOS 10.

4. Veel meer functies voor de AirPods Pro

In iOS 17 krijgen de AirPods Pro er toffe functies bij, waardoor ook de oortjes een nieuwe software-update zullen krijgen. Firmwareversie 6A komt dan beschikbaar en dat is vooral goed nieuws als je AirPods Pro hebt. Zo introduceert Apple met adaptieve audio een nieuwe luistermodus, waarmee ruisonderdrukking reageert op de hoeveelheid geluid in je omgeving. Dit gebeurt automatisch, zodat de oortjes bij een drukke omgeving vanzelf meer geluid tegenhouden.

En misschien wel de handigste functie die in iOS 17 naar je AirPods komt: Gespreksdetectie. Met deze modus wordt het volume van je AirPods automatisch verlaagd zodra je een gesprek begint. Je oortjes herkennen het dan wanneer iemand tegen je praat, ook met ruisonderdrukking ingeschakeld. Bekijk hier welke functies Apple nog meer naar de AirPods brengt met de update.

Naast de AirPods voorziet Apple de HomePod en de HomePod mini ook van een update, al is deze niet zo groot als bij de oortjes. Je zult de veranderingen vooral merken als je de speaker bedient met Siri, Apple’s spraakassistent. Met softwareversie 17 is het niet meer nodig om de HomePod met ‘Hé, Siri’ aan te spreken. In plaats daarvan hoef je alleen nog maar ‘Siri’ te gebruiken.

Daarnaast krijgt de HomePod er iets meer mogelijkheden bij, want de speaker kan na de update ook apps op je iPhone bedienen. Zo kun je de HomePod bijvoorbeeld vragen om via Spotify muziek af te spelen. Apple brengt de nieuwe update naar de tweede generatie HomePod en naar de HomePod mini. Om de nieuwe functies te gebruiken moet je iPhone op iOS 17 draaien en is iPadOS 17 vereist voor de iPad.

6. Apple TV krijgt tvOS 17

De zesde update die Apple binnenkort lanceert is tvOS 17. De nieuwe generatie tvOS is een relatief grote update voor je Apple TV. Het bedieningspaneel, dat we al kennen van de iPhone, iPad en MacBook, komt nu ook naar de Apple TV. Dit geldt ook voor de Activiteit-app én FaceTime. Als je gebeld wordt via FaceTime kan je met tvOS 17 het gesprek op je televisiescherm afspelen. Je zet je iPhone of iPad dan als webcam onder je televisie.

Misschien wel de handigste functie van tvOS 17: Zoek mijn komt eindelijk naar de Siri Remote. Hiermee komt er dus een einde aan de eeuwige zoektocht naar de afstandsbediening. Kun je de Siri Remote niet vinden? Dan heb je het apparaat via de Zoek mijn-app zo weer gevonden. Apple brengt de update naar de vierde generatie Apple TV en naar alle generaties van de Apple TV 4K.

Op dinsdag 12 september houdt Apple om 19.00 uur het Wonderlust-evenement over de iPhone 15. Doorgaans verschijnt de nieuwe iOS-versie dan een week later. Dit jaar lanceert Apple alle grote updates in één keer, de nieuwe software-versies verschijnen tegelijk met iOS 17. Dat betekent dat je waarschijnlijk op woensdag 18 september om 19.00 uur al je Apple-devices kunt updaten!

Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe iOS- en andere Apple-updates? Houd deze website dan in de gaten, meld je aan voor onze nieuwsbrief, en download de iPhoned-app! Volg ons ook op Facebook en Instagram.