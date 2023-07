Apple GPT bestaat al – dit weten we van Apple’s eigen ChatGPT

Apple heeft naar verluidt al een eigen versie van ChatGPT, maar die is nog niet voor iedereen beschikbaar. Dit is wat je moet weten over Apple GPT.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple GPT bestaat al

ChatGPT is dit jaar enorm populair geworden. Met de dienst is het voor iedereen met een account mogelijk om te chatten met een AI. De chatbot geeft dan uitgebreid antwoord op de vragen die je stelt of de opmerkingen die je maakt. Inmiddels hebben Google en Microsoft al een soortgelijke dienst uitgebracht. Nu blijkt dat Apple GPT al bestaat én zelfs gebruikt wordt.

Lees ook: ChatGPT met Siri en Opdrachten gebruiken – zo werkt het

Dat meldt de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman. Apple GPT wordt volgens hem al gebruikt binnen het bedrijf, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe technologie.

ChatGPT wordt op dit moment veel ingezet in het bedrijfsleven, maar dat leidt ook tot zorgen over de privacy van alle informatie die wordt ingevoerd. Apple neemt deze zorgen nu weg door een eigen variant op ChatGPT te gebruiken.

Apple zet AI al in bij verschillende diensten

Dit is niet voor het eerst dat Apple AI gebruikt, want kunstmatige intelligentie wordt al breed ingezet bij verschillende diensten. Denk hierbij aan Siri, val- en crashdetectie en de ECG-app op je Apple Watch. Bovendien wordt AI gebruikt als je bepaalde zoektermen invoert in je fotobibliotheek. Aan de hand van kunstmatige intelligentie worden de foto’s dan gescand op de zoekopdracht die je hebt ingevuld.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het inzetten van kunstmatige intelligentie is dus niks nieuws voor het bedrijf, maar gebeurt tot nu toe meer op de achtergrond. Apple GPT wordt op dit moment alleen nog binnen het bedrijf ingezet, maar dat kan in de toekomst veranderen. Er gaan namelijk geruchten dat Apple van plan is om volgend jaar en grote aankondiging te maken over kunstmatige intelligentie. Dat zou kunnen gaan over Apple GPT.

Meer weten over ChatGPT?

Apple heeft recent nog een bijeenkomst gehouden, waarin de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie besproken werden. Daar gaf Apple aan dat het team, dat over kunstmatige intelligentie gaat, ‘enorme stappen’ heeft gemaakt. Dat zou betekenen dat Apple inderdaad aan het werken is aan een tegenhanger van ChatGPT. Apple GPT verschijnt dan op zijn vroegst volgend jaar.

Lees ook: Google lanceert ChatGPT-concurrent Bard: hoe krijg je toegang?

Voor nu moeten we het dus nog doen zonder een ChatGPT van Apple. Wil jij meer weten over de slimme chatbot? Check dan hier hoe je ChatGPT in het Nederlands gebruikt en check ook vooral welke ChatGPT-app je absoluut niet moet installeren in de App Store. Wil jij de gratis versie van de chatbot proberen? Check dan de webpagina van ChatGPT!

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.