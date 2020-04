Apple en Google hebben extra privacy-maatregelen aangekondigd voor de corona-app-technologie. De fabrikanten verbeteren de encryptie en beloven de techniek uit te schakelen wanneer de pandemie voorbij is.



Privacy corona-apps verbeterd

Volgens een Apple-vertegenwoordiger zijn de wijzigingen het resultaat van feedback die beide bedrijven ontvingen. Zowel Apple als Google publiceerden op basis hiervan ook nog een ‘veel gestelde vragen’-pagina. Op deze website gaan de bedrijven vooral in op een aantal grote zorgen van het grote publiek.

Apple en Google benadrukken nu voor het eerst dat zij de traceerdienst uitschakelen wanneer die niet meer noodzakelijk is voor de corona-bestrijding.Het is nog onduidelijk welke voorwaarden er precies gelden voor het afsluiten van de contact-traceerdienst. De hoeveelheid besmettingen loopt namelijk behoorlijk uiteen over de wereld.

Ook andere wijzigingen verminderen de grote privacy-zorgen die na de release naar voren kwamen. Eén van deze zorgen was dat de gegevens van gebruikers niet anoniem genoeg waren. In eerste instantie werden deze coderingen bijvoorbeeld afgeleid van de privécode van een gebruiker. Om die reden worden er met de nieuwe maatregelen nu dagelijkse traceercodes willekeurig gegenereerd.

Een aantal encryptiedeskundigen waren ook bang dat bijvoorbeeld hackers de persoonlijke codes onder het oude versleutelingsprotocol aan gebruikers konden linken. Hierdoor konden mensen makkelijker misbruik maken van de privacygevoelige dienst. Het linken van een privécode aan een persoon is moeilijker met de willekeurig gegenereerde sleutels.



Tracking-apps tegen corona-verspreiding

De tracking-technologie is een initiatief van Google en Apple om verspreiding van het coronavirus te beperken. Hierbij gebruikt je apparaat bluetooth om via signaalsterktes te meten bij wie je in de buurt bent geweest. Als je toevallig voor een tijdje dichtbij een besmet persoon was, krijg je dit via een app te zien. Omdat de techniek gebruikmaakt van bluetooth en niet GPS, kunnen instanties niet je locatie traceren.

