Analist: Apple moet Google dwarsbomen met eigen zoekmachine

Apple doet er verstandig aan om DuckDuckGo te kopen, een anonieme zoekmachine. De iPhone-maker is namelijk veel te afhankelijk van Google.

Analist: Hoe Apple Google moet dwarsbomen

Dat schrijft een financieel analist van Bernstein, een investeringsbedrijf. Volgens Toni Sacconaghi, de analist in kwestie, doet Apple er verstandig aan om DuckDuckGo over te nemen. Met bijna anderhalf miljard gebruikers heeft Apple namelijk een unieke machtspositie die het nu niet benut, meent de Bernstein-analist.

Momenteel is Google dé standaardzoekmachine op iPhone en Siri. Hier betaalt de Android-eigenaar flink voor. Sacconaghi schat dat Google jaarlijks zo’n 7 tot 8 miljard dollar voor deze voorkeursbehandeling overmaakt naar Apple. Dit legt de grootste zoekmachine ter wereld geen windeieren. De Bernstein-analist claimt dat Google jaarlijks zo’n 25 miljard dollar verdient aan het tonen van advertenties bij haar zoekresultaten.

Waarom Apple DuckDuckGo moet kopen

Apple zou er daarom verstandig aan doen om een eigen zoekmachine te kopen. Op die manier kan de iPhone-maker namelijk snijden in de inkomsten van Google, aldus Sacconaghi. Hij raadt DuckDuckGo aan. Deze zoekmachine probeert de privacy van haar gebruikers zo goed mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld door trackers te blokkeren, en zou daarom goed bij Apple passen.

Heel diep hoeft het bedrijf uit Cupertino hiervoor niet in de buidel te tasten. DuckDuckGo is naar schatting zo’n 1 miljard dollar waard. Aangezien de zoekmachine veel minder gebruikers heeft dan Google, zouden de advertentie-inkomsten echter kunnen tegenvallen.

Hier is het Apple dan ook niet om te doen, aldus de Bernstein-analist. Men zou vooral een ‘plan B’ willen hebben voor wanneer Google de stekker uit de overeenkomst trekt. Momenteel is Apple namelijk heel erg afhankelijk van hoe goed Google-concurrenten het doen. Als Bing bijvoorbeeld gebruikers kwijtraakt, kan Google het zich veroorloven om minder geld naar de iPhone-maker over te maken.

Anoniem zoeken

Grote kans dat jij online zoekt via Google. Dat werkt natuurlijk goed, maar het bedrijf (en haar adverteerders) geven weinig om jouw privacy. Wie anoniemer wil zoeken kan terecht bij alternatieven. In onze DuckDuckGo-review geven we drie redenen om deze zoekdienst eens te proberen. Wil je helemaal overstappen? Check dan ons artikel over het veranderen van de standaard zoekmachine op iOS.