Apple en Google werken samen aan traceerfunctie voor corona-apps

Apple en Google hebben een bijzondere samenwerking aangekondigd. De twee techbedrijven gaan samen aan een techniek werken om corona-apps effectief te laten werken op iOS en Android. Daarmee bereiken ze direct een miljardenpubliek.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple en Google werken samen aan corona-app tracking

In een persbericht op zowel de perspagina van Google als die van Apple leggen de twee bedrijven hun gezamenlijke plannen uit. De twee gaan samenwerken om een techniek te ontwikkelen die corona-apps goed hun werk kunnen laten doen. Dit gebeurt in de vorm van een API, een softwarepakket waar corona-apps gebruik van kunnen maken. Deze verschijnt in mei en zorgt ervoor dat iPhones en Android-smartphones gemakkelijker specifieke gegevens met elkaar kunnen uitwisselen die nodig zijn om corona-apps van gezondheidsinstanties goed te laten werken.

Zo moeten de apps gaan werken

Dit gebeurt straks allemaal dankzij Bluetooth Low Energy, een variant van Bluetooth die relatief weinig energie verbruikt en op praktisch iedere smartphone aanwezig is. De techniek zorgt ervoor dat een app kan zien bij wie je in de buurt bent geweest. Op basis van deze data is te zien of je in contact bent gekomen met iemand die corona heeft of het virus heeft gehad.

Het grote voordeel van deze techniek is dat jouw fysieke locatie niet hoeft te worden gevolgd door de overheid of een andere externe partij. In plaats daarvan zoekt je iPhone als jij naar buiten gaat naar smartphones in je directe omgeving en slaat hij alle verbindingen op in een databank. Deze verbindingen bestaan uit anonieme cijfers en letters, zodat ze niet te herleiden zijn naar iemand. Deze lijst met identificatienummers wordt vervolgens naast een lijst gehouden met telefoons van mensen die met het virus besmet zijn (geweest). Op basis daarvan kan de app je waarschuwen als je bij een risicogeval in de buurt bent geweest.

Privacy staat voorop

Apple en Google benadrukken dat privacy hierbij voorop staat. Zo wordt deelname aan de apps vrijwillig en moet jij dit als gebruiker eerst goedkeuren. Alle gegevens die gedeeld worden eerst duidelijk aan je getoond, zodat hierover geen misverstanden ontstaan. Dat de data ook niet naar een centraal punt wordt verzonden en je locatie niet wordt bijgehouden draagt hier ook aan bij. De API moet in medio mei verschijnen, waarna corona-apps er gebruik van kunnen gaan maken.

Hoewel de apps ongetwijfeld mee gaan helpen om op grote schaal het virus te bestrijden, zijn ze niet foutloos. Zo kan de app je waarschuwen voor iemand die zich aan de andere kant van een muur bevindt en dus geen echt risico vormt en moeten mensen die het coronavirus hebben zelf in de app aangeven dat ze besmet zijn. Ook werkt een dergelijke app alleen als een groot deel van de bevolking de app actief gebruikt. Nu Google en Apple samenwerken en het ook echt in iOS en Android gaan inbouwen, is dat laatste meteen een stuk gemakkelijker geworden.

API is slechts een tussenstap

Daar blijft het niet bij. Zodra de API beschikbaar is, gaan de twee techgiganten een breder platform maken die het traceren via Bluetooth nauwkeuriger maakt. Dit platform moet nog beter werken dan de API, omdat deze volledig wordt ingebouwd in iOS en Android zelf. Denk hierbij aan een knop in de Instellingen-app van je iPhone waarmee het heel toegankelijk wordt om de functie aan of uit te zetten. Dit verhaal wordt ongetwijfeld vervolgd en de redactie van iPhoned volgt het nieuws op de voet. Zodra wij meer weten over deze bijzondere samenwerking, lees je het als eerste op iPhoned. Dat kan via onze website, gratis iPhoned-app of via onze dagelijkse en wekelijkse nieuwsbrief.

Lees ook: Waar moet de corona-app aan voldoen: het RIVM en 3 app-experts aan het woord