Onderzoek toont aan: Apple maakt té goede devices (dus upgraden mensen niet)

Onderzoek heeft aangetoond dat Apple devices maakt die zó goed zijn, dat gebruikers pas na lange tijd weer een nieuwe apparaat kopen. Dit is waarom.

Devices van Apple gaan lang mee

Gebruikers van Apple doen steeds langer met hun apparaten. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). In het rapport zijn gegevens verzameld, waarbij wordt gekeken naar het gedrag van gebruikers met een Apple-apparaat. Daaruit werd duidelijk dat Apple erg goede devices maakt, want ze zijn volgens het onderzoek veel minder snel aan vervanging toe dan voorheen.

De afgelopen jaren werden iPhones, iPads en Macs langer gebruikt dan in de periode daarvoor. In de laatste twaalf maanden gaf 71 procent van de iPhone-gebruikers en 68 procent van de Mac-gebruikers aan dat het apparaat ouder dan twee jaar was. Dat is veel hoger dan in 2020, toen lagen deze cijfers op 63 en 59 procent. Dit duidt erop dat de devices die Apple maakt steeds beter worden, want de levensduur van de apparaat gaat erop vooruit.

Betere processors (en covid-19)

Volgens de CIRP geeft 56 procent van de gebruikers aan de Mac drie jaar of langer te gebruiken. Dat is een grote stijging ten opzichte van 2020, toen slechts 40 procent van de gebruikers hetzelfde aangaf. Uit het onderzoek blijkt dat deze stijging vooral komt door de introductie van Apple’s M1-chip. Deze processor is veel krachtiger dan de oude Intel-chips en gaat bovendien langer mee. Apple’s devices werken na drie jaar nog steeds goed door deze technische vooruitgang.

Er moet wel een kanttekening gemaakt worden als er naar de data uit 2020 wordt gekeken. Dat jaar begon de pandemie, waardoor enorm veel mensen verplicht waren om thuis te werken. Het werd belangrijker om een goede iPhone en Mac te hebben, met als gevolg dat gebruikers nieuwe devices van Apple aanschaften. Dit is ook terug te zien in het onderzoek, waar veel respondenten aangaven een nieuw toestel te hebben.

Weinig nieuwe functies bij Apple’s devices

Na de pandemie zijn de prijzen juist gestegen, dus kiezen veel gebruikers ervoor om hun iPhone of Mac langer te houden. Apple-kenner Mark Gurman ziet dezelfde trend, waarbij ‘oude’ devices van Apple langer in goede staat blijven en minder snel vervangen worden. Volgens hem komt dit ook door de verbeteringen bij nieuwe apparaten. Vaak worden er slechtst kleine veranderingen doorgevoerd, waardoor je niet meer ieder jaar hoeft te upgraden.

Gurman geeft ook aan dat gebruikers minder snel behoefte hebben aan verbeteringen bij de iPhone of Mac, omdat de devices van Apple al van hele goede kwaliteit zijn. Zeker voor dagelijkse taken is een nog snellere processor eigenlijk niet nodig. Heb jij ook nog een apparaat dat ouder dan twee of drie jaar is? En ben jij wel op zoek naar een nieuwe iPhone, iPad of Mac? Bekijk dan hier de beste prijzen, zodat je niet teveel betaalt voor je nieuwe toestel!

