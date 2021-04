Apple Glass: 6 verwachtingen voor Apples eerste slimme bril

Apple Glass, Apple View of iGlass. Hoe je het ook noemt, zeker is dat Apple achter de schermen al jaren werkt aan een slimme bril. In dit stuk blikken we daarom vooruit. Dit zijn onze verwachtingen voor de Apple Glass.

Apple Glass verwachtingen

De eerste patenten rondom de Apple Glass zijn alweer jaren oud, maar tot nu toe heeft het bedrijf geen bril uitgebracht. Het staat echter zo goed als vast dat er aan de achterkant wel hard aan gesleuteld wordt. De slimme bril duikt namelijk regelmatig op in gelekte informatie en geruchten. Daarom staan we hierbij stil voor onze Apple Glass verwachtingen.

1. Tijdlijn: Apple ziet brood in brillen

Apple ziet brood in brillen, zo beweren de geruchten. Het bedrijf schijnt maar liefst drie nieuwe producten in petto te hebben: een bril met augmented en virtual reality (AR en VR), een bril met alleen AR en slimme contactlenzen.

Ming-Chi Kuo, een bekende naam in de wereld van Apple-geruchten, denkt dat het bedrijf de volgende tijdlijn aanhoudt:

Eerste Apple Glass met AR en VR, ziet eruit als concurrerende headsets

Tweede Apple Glass met alleen AR, oogt als een doorsnee bril

Slimme contactlenzen van Apple

De eerste Apple Glass

Indien dit gerucht klopt, komen er dus meerdere Apple Glasses aan. Misschien gebruikt het bedrijf deze paraplunaam voor een nieuwe categorie, net als dat er meerdere iPhone-modellen zijn.

2. Functies: wat kun je ermee?

De eerste slimme Apple-bril lijkt dus in te zetten op augmented reality en virtual reality. Eerstgenoemde gebruikt de ‘echte’ wereld om daar iets digitaals aan toe te voegen. VR neemt je daarentegen juist mee naar een compleet digitale wereld.

Een goed voorbeeld van AR is dan ook de IKEA-app. Met deze app kun je je camera op je woonkamer richten om daar vervolgens virtuele meubels in te plaatsen. Dat is handig, want op die manier kun je heel makkelijk en snel controleren of die tafel, stoel of hoekbank in je interieur past.

VR pakt het net wat anders aan. Met name de gamingindustrie maakt goed gebruik van de mogelijkheden die VR biedt. Een horrorgame wordt veel intenser op het moment dat je een vr-bril op hebt en het lijkt alsof je daadwerkelijk in die griezelige wereld rondloopt.

De Apple Glass wordt waarschijnlijk wat minder intens. We verwachten dat de bril vooral in gaat zetten op informatieverstrekking. Je ziet bijvoorbeeld in een ooghoek hoe laat het is, welke mailtjes je hebt binnengekregen en Apple Maps vertelt of je hierna links of rechts af moet slaan. Waarschijnlijk komen er tegen die tijd ook vr-games uit die speciaal voor de Apple-bril gemaakt zijn.

3. Gewicht: zo licht als een veertje

De eerder aangehaalde Kuo beweert dat de eerste Apple Glass erg licht wordt. Daar waar concurrenten makkelijk tussen de 300 en 400 gram wegen, zou Apples slimme bril amper de 150 gram aantikken.

Dit is een flinke opsteker, indien het gerucht klopt. De huidige AR/VR-brillen zijn namelijk wat zwaarder en daarom is het vermoeiend om ze langere tijd te dragen.

Waarom lukt het Apple dan wel om een lichte, slimme bril te maken? Waarschijnlijk omdat het in essentie niet meer dan een accessoire voor je iPhone of iPad wordt. We denken dat de Apple Glass al het zware rekenkracht uitbesteedt aan je andere gekoppelde Apple-producten. Er hoeft dan ook geen zware processor in de headset te zitten.

Wel zou de bril eigen software krijgen: glassOS. Dit systeem is gebaseerd op iOS, maar dan een stuk compacter. Dat komt goed uit, want op een bril heb je natuurlijk een stuk minder ruimte. glassOS schijnt onder meer over weg te kunnen met widgets, een beeld-in-beeldmodus krijgen en meldingen weergeven.

4. Vertrouwd ontwerp voor nieuwe bril

Het design van de Apple Glass is gelekt door The Information. De nieuwswebsite beweert dat het product er ongeveer hetzelfde uitziet als concurrerende headsets. Met een beetje creativiteit zie je er een skibril in.

Volgens The Information bestaat de eerste Apple Glass uit één stuk glas met een hoofdband. Deze kun je op maat stellen, zodat hij precies goed om je hoofd zit. Het glas bestaat uit een solide geheel zodat je geen onderbrekingen in je blikveld ziet.

Uit patenten blijkt dat de Apple-headset een bijzondere manier van bedienen krijgt. Je moet namelijk je handen voor de camera’s bewegen. Een binnenkomende notificatie wijs je de deur door een wegveegbeweging te maken.

De Apple Glass die in 2025 moet uitkomen zou er uitzien als een reguliere bril. Hij schijnt een montuur te krijgen met twee glazen. Over het verdere ontwerp is nog niets bekend.

5. Releasedatum van Apple Glass

Wanneer de slimme Apple-bril uitkomt, is nog een groot vraagteken. Apple-insider Kuo denkt dat hij volgend jaar verschijnt.

Mark Gurman, een andere bekende naam in het circuit, is van mening dat Apple de bril dit jaar al uitbrengt. Sterker nog, de headset zou halverwege 2021 tijdens een evenement worden aangekondigd. Omdat het om zo’n vernieuwend product gaat zou Apple wat pers toelaten, aldus Gurman.

6. Apple Glass verwachtingen: prijs

Goedkoop wordt de Apple Glass niet. Exacte adviesprijzen zijn nog niet bekend maar volgens geruchten zou de AR/VR-headset, die in 2021 of 2022 moet uitkomen, ongeveer 1000 dollar kosten. Dat is een flink bedrag, maar het is niet heel veel meer dan je momenteel voor een iPhone 12 neerlegt.

De tweede Apple Glass, die er dus uit moet zien als een futuristische bril, zou bij 499 dollar beginnen. Dat is echter maar het halve verhaal, want dan komen de glazen er nog bij. Wil je die op sterkte, dan moet je uiteraard de portemonnee trekken.

Over de adviesprijs van de Apple-contactlenzen is nog geen concreet gerucht verschenen.

