Apple Glass: dit is wat we nu weten over de slimme bril van Apple

Er doen al bijna tien jaar geruchten de ronde over een Apple Glass, een slimme bril van Apple – dit is wat we er tot nu toe zeker over weten.

Apple Glass: de slimme bril van Apple

Google heeft onlangs een lichtgewicht slimme bril gepresenteerd met Gemini-integratie en een optioneel display in de lens. De presentatie heeft de interesse in een Apple Glass (slimme bril van Apple) weer aangewakkerd. Daarom geven we je een overzicht van de stand van zaken.

Apple werkt actief aan nieuwe chips die speciaal zijn ontworpen voor slimme brillen die moeten concurreren met de XR-bril van Google en de slimme Ray-Ban bril van Meta. Volgens Mark Gurman van Bloomberg mikt Apple op massaproductie in 2026 of 2027. Dat betekent een mogelijke lancering binnen de komende twee jaar.

Dit kun je ervan verwachten

De slimme bril die Apple ontwikkelt, zal naar verluidt meerdere camera’s, microfoons en geïntegreerde AI-functionaliteit bevatten, vergelijkbaar met de slimme Ray-Ban bril van Meta. De Apple Glass ondersteunt waarschijnlijk functies zoals het maken van foto’s, het opnemen van video’s en het bieden van vertaalopties. Mogelijk integreert Apple een Visual Intelligence-achtige functie waarmee dragers hun omgeving kunnen scannen, productinformatie kunnen opvragen en aanwijzingen kunnen krijgen.

De aangepaste chip die Apple ontwikkelt voor deze bril is gebaseerd op die van de Apple Watch. Die chips verbruiken minder energie dan die in iPhones zitten. Apple zou al optimalisaties hebben doorgevoerd om de energiezuinigheid voor deze toepassing te verbeteren.

Volgens Gurman duurt het nog vele jaren voordat échte AR-brillen klaar zijn, omdat daarvoor verschillende technieken moeten worden geperfectioneerd. Denk aan displays met een hoge resolutie, krachtige chips en kleine batterijen die krachtig genoeg zijn om een dag lang te gebruiken. Maar een minder ambitieuze slimme bril van Apple zit er dus wel aan te komen. Op basis van de huidige informatie verwachten we dat de Apple Glass op zijn vroegst in 2026 of 2027 op de markt komt.