Het hoge woord is eruit. Later dit jaar kondigt Apple haar eerste bril aan. Deze Apple Glass gaat 499 dollar kosten en wordt gelijktijdig met de iPhone 12 onthuld. De bril krijgt zijn eigen besturingssysteem, maar heeft wel een iPhone nodig.

‘Apple Glass prijs bekend’

Dat en meer claimt Jon Prosser in de nieuwste video van Front Page Tech, zijn YouTube-kanaal. Prosser maakt de afgelopen weken flink naam in de Apple-wereld door vroegtijdig designs, presentatiedatums en adviesprijzen openbaar te maken. Het is niet duidelijk waar hij deze informatie vandaan haalt, maar waarschijnlijk heeft hij goede contacten binnen het bedrijf uit Cupertino.

Volgens Prosser gaat de bril simpelweg Apple Glass heten. Het apparaat ziet er volgens de insider uit als een reguliere bril, maar dan met een paar slimme functies en mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld via de glazen van de bril informatie bekijken. Prosser maakt niet bekend hoe dit precies zit, maar mogelijk kun je bijvoorbeeld e-mailtjes lezen door de bril op te zetten.

De insider claimt verder dat de Apple Glass 499 dollar gaat kosten. Hier komen nog wel kosten bij voor de glazen zelf, die op sterkte zijn. Net als bij een gewone bril bestaat de prijs dus enerzijds uit het montuur en anderzijds uit de glazen.

‘Ziet eruit als doorsnee bril’

Over het montuur gesproken: Prosser claimt dat de Apple Glass van plastic is gemaakt. Hij neemt hierbij wel een slag om de arm, want mogelijk heeft hij afbeeldingen van het prototype gezien en kan het daadwerkelijke design nog wijzigen voordat de bril wordt onthuld.

De presentatie vindt eind 2020 plaats, claimt Prosser. De Apple Glass wordt volgens hem tijdens de jaarlijkse keynote onthuld. Op hetzelfde moment wordt naar alle waarschijnlijkheid ook de iPhone 12 onthuld, de nieuwe smartphone van Apple. Mogelijk gooit het coronavirus echter nog roet in deze planning. Vanwege productieproblemen kan de Apple Glass daarom ook in het begin van 2021 onthuld worden, meent Prosser.

‘Bril werkt samen met iPad’

Het mysterieuze Apple-apparaat ziet er dus vermoedelijk uit als een gewone bril, met aan de zijkant een LiDAR-scanner. Zo’n dieptesensor zagen we eerder ook al voorbijkomen op de nieuwe iPad Pro. Volgens Prosser is dit geen toeval, want de twee gaan intensief met elkaar samenwerken. De tablet en bril kunnen zodoende augmented reality-beelden (ar) naar elkaar sturen.

De Apple Glass is weliswaar een op zichzelf staand apparaat, maar heeft wel een iPhone nodig om te werken. Prosser claimt namelijk dat alle data op een telefoon wordt verwerkt. Deze stelling is geloofwaardig, want de eerste versie van de Apple Watch deed precies hetzelfde.

Tot slot claimt Prosser dat je de Apple Glass met veegbewegingen kunt bedienen. Wederom gaat hij niet in op details, maar wellicht kun je een binnenkomend berichtje afwijzen door bijvoorbeeld een wegwerpgebaar met je handen te maken. Er komt overigens geen zonnebril-versie (met getinte glazen) van de Apple Glass uit.

