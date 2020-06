Patent: Apple Glass stelt automatisch sterkte bij

Volgens een nieuw gerucht heb je geen glazen op sterkte nodig voor de Apple Glass: de sterkte wordt namelijk automatisch bijgesteld.

‘Apple Glass automatisch op sterkte’

Al sinds 2016 gaan er geruchten dat Apple werkt aan de Apple Glass. Veel mensen vroegen zich af hoe de bril werkt als je zelf contactlenzen of een bril draagt. Eerst leek het erop dat je glazen op sterkte voor de Apple Glass moest aanschaffen. Nu blijkt dat de brillenglazen zelf de sterkte bijstellen.

Apple heeft namelijk een patent aangevraagd voor ‘een display dat op een hoofd geplaatst wordt en dat gebruikt kan worden met een los elektronisch apparaat’. Het patent is al een paar keer eerder aangevraagd, maar telkens komen er veranderingen bij. Bij deze specifieke aanvraag ligt de focus op de sterkte van de glazen.

Geen extra bril of lenzen nodig

Veel virtual reality- en augmented reality-brillen hebben het gebrek dat je perfect zicht moet hebben om goed door de bril te kunnen zien. Als je een bril draagt, is het lastig om ook een AR-headset eroverheen te schuiven. Ook als je lenzen draagt kan het zicht verstoord worden.

Het systeem gebruikt gegevens van de gebruiker, zoals de sterkte. Vervolgens worden de glazen zo ingesteld dat het het zicht van de gebruiker corrigeert. Op die manier kan je rustig je bril afdoen of je lenzen uitdoen, voordat je de Apple Glass op je neus zet. Heb je dit niet nodig, dan kan de AR-bril weer naar de standaard instelling.

In het patent lijkt het erop dat het een glazen frame is, waar je een iPhone inschuift. Op die manier wordt het scherm van de iPhone recht voor je ogen geplaatst. Hoewel het scherm eigenlijk heel dicht op je ogen zit, zorgt de Apple Glass ervoor dat het lijkt alsof het wat verder weg is. Elementen van je iPhone worden dan in de echte wereld geplaatst.

Apple Glass: nieuwe accessoire van Apple

De Apple Glass is een slimme bril die de echte wereld vermengt met augmented reality. De AR-bril wordt vooral een accessoire in combinatie met je iPhone of iPad. Dat lijkt op de manier dat Apple Watch nu gebruikt wordt.

Je koppelt de AR-bril aan je iPhone en bedient het via een app. Naar verluidt gaat de Apple Glass 499 dollar kosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de bril van Apple op de markt komt. De verwachting is dat het nog wel even kan duren. In ons overzicht lees je alle verwachtingen van de Apple Glass.

Apple vraagt wekelijks nieuwe patenten aan, dus het is wel goed om een slag om de arm te nemen. Het grootste gedeelte van deze uitvindingen worden nooit daadwerkelijk uitgevoerd tot een product. Apple vraagt patenten juist vaak aan uit voorzorg, zodat andere fabrikanten niet met hun ideeën aan de haal gaan.