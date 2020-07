‘Apple bereikt mijlpaal ontwikkeling AR-bril: lancering in 2022’

Apple heeft mogelijk de volgende ontwikkelingsfase bereikt van de lenzen voor zijn komende AR/VR-headset en AR-bril. Hierdoor kunnen we Apples eerste augmented reality-product waarschijnlijk in 2022 verwachten.

Apple AR-bril bereikt mijlpaal in ontwikkeling

Apple heeft volgens bronnen van The Information recent de prototype-fase voor de lenzen van zijn komende AR-bril afgerond. De semi-transparante lenzen, die augmented reality mogelijk maken, zouden sinds mei in de engineering validation test-fase (EVT) zitten. Dit betekent dat Apple nu hard bezig is met tests om te kijken of de vermeende AR-bril en -headset klaar zijn voor massaproductie.

The Information zegt daarentegen dat het nog wel een jaar of twee kan duren totdat een AR-bril of -headset daadwerkelijk in massaproductie gaat. Dit komt overeen met een recent gerucht dat Apple volgend jaar een AR/VR-headset gaat aankondigen. Hiermee wordt Jon Prossers voorspelling ontkracht, wie suggereerde dat de Apple Glass eind 2020 zou uitkomen.

Apple Glass en AR/VR-headset in de maak

Volgens de laatste geruchten werkt Apple momenteel aan twee AR-apparaten, een headset en een bril. De headset wordt mogelijk al volgend jaar onthuld, zodat app-ontwikkelaars tot en met de lancering in 2022 de tijd hebben om zich voor te bereiden. Zo kunnen zij in de tussentijd toepassingen maken voor de speciale software die mogelijk glassOS gaat heten.

De headset beschikt naar verluidt over zowel augmented reality als virtual reality. Het verschil is dat de eerste techniek de werkelijkheid uitbreidt door er een digitaal laagje overheen te leggen, denk aan Pokémon GO, terwijl VR juist een compleet nieuwe digitale wereld op je scherm tovert, zoals bij een VR-film in de bioscoop.

De Apple Glass wordt daarentegen een stijlvollere bril die slechts over AR beschikt. Dit apparaat is een heel stuk kleiner en verschijnt pas na de headset en waarschijnlijk niet voor 2023. Voorlopig moeten we dus nog eventjes wachten en tijdelijk leven met redelijk vage voorspellingen.

