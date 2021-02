Apple gaat samenwerken met TSMC. Het bedrijf gaat hoogwaardige micro-oled-schermen leveren voor de opkomende augmented reality-bril van de iPhone-maker. Deze ‘Apple Glass’ zou omstreeks 2023 in de winkels moeten liggen.

Lees verder na de advertentie.

‘Apple Glass krijgt schermen van micro-oled’

Dat schrijft Nikkei Asia. De publicatie heeft gesproken met bronnen die claimen betrokken te zijn bij de samenwerking. Volgens hen gaat TSMC micro-oled-schermen aan Apple leveren. Dit soort schermen kunnen veel dunner gemaakt worden dan overige soorten, zoals oled of lcd.

Dit komt goed uit, omdat brilglazen over het algemeen niet heel dik zijn. Verder verbruikt micro-oled minder energie dan andere displaytypen, wat de gebruikersduur ten goede komt. Volgens Nikkei bevinden Apple en TSMC zich vooralsnog in de ontwikkelingsfase. Het massaal produceren van micro-oled-schermen zou pas eind 2022 of begin 2023 op gang komen.

“Apple werkt met TSMC samen omdat Apple heel goed is in het maken van dunne, maar krachtige producten. TSMC heeft daarentegen een hoop kennis op het gebied van schermtechnologie in huis”, zegt een anonieme bron tegen Nikkei.

De publicatie geeft verder aan dat Apple tientallen experts op het gebied van schermtechnologie uit onder meer Taiwan en Japan heeft aangenomen. De eerste experimenten met micro-oled gaan dan ook in Taiwan plaatsvinden.

TSMC en Apple werken al langer met elkaar samen. Eerstgenoemde werkt namelijk mee aan de processors die in iPhones en iPads zitten. Ook de nieuwe M1-chip die in de meest recente MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini zit is mede ontwikkeld door TSMC.

Over de Apple Glass

Er komen al jaren berichten naar buiten dat Apple zou werken aan een eigen headset. Deze Apple Glass, zoals de bril meestal wordt genoemd, zou onder meer over augmented reality beschikken. Hierdoor komt er een ‘extra laag’ over de werkelijkheid te liggen die je alleen met de bril kunt zien.

De IKEA-app maakt momenteel al gebruik van ar. Met deze app kun je via het schermpje van je iPhone virtuele meubels in je woonkamer plaatsen om bijvoorbeeld te kijken of het past. In onderstaand artikel hebben we de belangrijkste geruchten over de Apple Glass-bril verzameld.

Lees verder: Apple Glass: de 8 belangrijkste geruchten over Apples AR-bril