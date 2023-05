Dit kun je verwachten van Apple’s AI-gezondheidscoach

Kan een gezondheidscoach van Apple je met behulp van kunstmatige intelligentie gezonder maken? Dit kun je van deze coach verwachten.

Apple gezondheidscoach: gezonder met AI

Apple werkt aan een coach die je met de kracht van kunstmatige intelligentie helpt om gezonder te worden. Volgens Bloomberg gebruikt deze coach de data van je Apple Watch om een persoonlijk advies te geven over sporten, eten en slapen.

Bloomberg verwacht dat deze coach een dienst wordt waar je maandelijks voor betaalt. De gezondheidscoach zou in 2024 worden uitgebracht.

Maar wat kunnen we nou specifiek van zo’n dienst verwachten? Voor inspiratie kijken we naar wat de concurrentie nu al doet. Zoals Fitbit met Fitbit Premium, waarmee je voor een maandelijks bedrag extra informatie krijgt over je gezondheid.

Is vandaag een goede sportdag?

Fanatieke sporters zien een dag niet sporten als verloren, maar soms is het juist gezonder om een keer niet te sporten. Je lichaam heeft namelijk tijd nodig om te herstellen. Zeker als je de dag ervoor flink hebt ingespannen.

Fitbit Premium biedt daar een dagelijkse herstelscore voort. Deze score geeft aan hoe slim het is om vandaag weer te gaan sporten. Met een lage score kun je het beter even rustig aan doen. Hiervoor kijkt de app naar je activiteiten de vorige dag, hoe je geslapen hebt en je hartslagdata.

Naar je iPhone kijken voor het slapen

Met de meeste trackers en smartwatches kun je al je slaap bijhouden. Je ziet de volgende dag dan precies hoeveel uren je hebt geslapen, en hoeveel minuten je in een diepe slaap of remslaap zat. Ook op de Apple Watch kun je zo’n overzicht bekijken.

Wat Fitbit nu doet is je met Fitbit Premium meer inzichten geven over je slaap, door je een slaapscore te geven en uit te leggen hoe die score komt. Daarnaast meet de Fitbit of je de afgelopen nacht hebt gesnurkt.

Wat Apple zou kunnen doen, is de informatie koppelen aan je iPhone-gebruik. Het is bekend dat naar je smartphone kijken vlak voordat je gaat slapen geen wonderen doet voor je nachtrust. Deels door het licht van het scherm, maar ook door alle prikkels als je bijvoorbeeld nog even door TikTok of Instagram scrollt. Apples gezondheidscoach kan je laten zien dat je beter slaapt als je in bed niet meer naar je iPhone kijkt.

Word je ziek?

Sinds de Apple Watch Series 8 kan de smartwatch de temperatuur van je huid meten. Combineer die data met je hartslag en andere gezondheidsgegevens en Apple zou kunnen voorspellen wanneer je ziek wordt voordat je symptomen voelt.

Kijken wat je bloedsuikerspiegel doet

Bloomberg stelt dat de gezondheidscoach van Apple je ook gaat helpen om gezonder te eten. Hoe dat in de praktijk gaat werken is onduidelijk, want alles wat je eet handmatig invoeren is voor velen gewoonweg te veel werk.

Dat verandert als een toekomstige versie van de Apple Watch je bloedsuikerspiegel in de gaten kan houden. Op die manier kun je namelijk zien wat voedsel concreet met je lichaam doet en daar kun je jouw eetgewoontes op aanpassen. Er zijn al lang geruchten dat een volgende versie van de Apple Watch een glucosemonitor krijgt en die geruchten bestaan ook voor de komende Series 9.

Hoe gaat het met je mentale gezondheid?

Wearablefabrikanten proberen steeds meer rond mentale gezondheid te doen, maar vooralsnog blijven de mogelijkheden beperkt. De wearables van onder andere Fitbit, Samsung en Garmin geven gebruikers een stressscore en je kunt bijvoorbeeld een ademhalingsoefening doen.

Mentale gezondheid meten is lastig, omdat het niet zo concreet is als fysieke gezondheid. Depressie of angst zijn niet zomaar in een grafiekje te vangen. Maar Apple zit in een unieke positie, omdat het bedrijf inzicht krijgt in je gedrag via je smartphonegebruik. En er komt een nieuwe emotietracker uit waarin gebruikers kunnen aangeven hoe ze zich voelen. Die informatie op een juiste manier koppelen aan data over je fysieke gezondheid kan heel waardevol zijn.

Privacy voorop

Het probleem van veel wearables is dat het niet duidelijk is wat er precies met je gezondheidsdata gebeurt. Hoewel Google bij de overname van Fitbit heeft belooft deze gegevens los te houden van data voor advertenties, is het voor velen toch een ongemakkelijk idee dat zoveel extreem persoonlijke informatie bij zo’n datagulzig bedrijf terecht komt.

Apple staat er om bekend om privacy voorop te zetten en dat zal met deze nieuwe gezondheidsdata niet anders zijn.

Gezondheid en je iPhone

Voor Apple is gezondheid altijd al een belangrijk onderwerp geweest. Kijk maar naar de centrale rol van de ringen op je Apple Watch en de fijne Gezondheid-app op iPhone en binnenkort ook iPad. Wist je dat je ook een herinnering voor medicijnen kunt instellen en je menstruatiecyclus kunt bijhouden?