Tim Cook: ‘Ben nu al trots op Apple’s grote bijdrage aan de gezondheid’

Wat is volgens Tim Cook Apple’s grootste bijdrage aan de mensheid? Hoe de iPhone ons hele leven heeft veranderd? Hoe het computers voor iedereen toegankelijk maakte? Nee! De grootste bijdrage zit hem in de gezondheid! Lees je even mee?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Cook: Apple’s grootste bijdrage zal aan gezondheid zijn

Het duurt nog maar twee weken: het grote iPhone 14-evenement! De CEO van Apple, Tim Cook, gaf (hoogstwaarschijnlijk) daarom een interview aan Popular Mechanics, een tech-website. Naast dat Cook praat over het bedrijf, mensenrechten en privacy, bespreekt hij zijn relatie tot Steve Jobs en heeft hij het over nog één interessant aspect.

Op 7 september, tijdens het Apple-evenement, denken we dat we de nieuwe iPhone 14 en Apple Watch Series 8 gaan zien. Tim Cook deed over laatstgenoemde een interessante uitspraak: de grootste bijdrage van Apple aan de wereld zal in het kader van de gezondheid van de mensheid zijn. Dat belooft wat voor de nieuwe Apple Watch!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 8 krijgt meer gezondheidsfuncties

De Apple Watch monitort vandaag de dag al enorm goed de gezondheid van de gebruikers. Denk aan functies als hartslagmeter, hartritmestoornis-sensor en EKG. Daarnaast koppelt Cook in het interview Apple ook aan wellness en meent dat de drie ringen op de Apple Watch ook enorm helpen bij het verbeteren van de gezondheid. Deze houden je bewegingen en sportieve activiteiten bij.

Daarnaast zegt Tim Cook ook trots te zijn op een software van Apple omtrent gezondheid. Zo heeft het bedrijf Apple Fitness+ gelanceerd en gaan er geruchten dat er een lichaamstemperatuursensor naar de nieuwe Apple Watch Series 8 komt. Ook de Apple Watch Pro (of de Apple Watch Series X) komt naar verwachting dit najaar op de markt. Dit is een Watch speciaal voor (extreme) sporters .

‘Waarden en normen van Apple staan centraal’

Naast dat Apple hulp biedt aan fitte mensen om nog fitter te blijven, zegt Tim Cook in het interview dat het bedrijf ook enorm inzet op toegankelijkheid, privacy en educatie. Eerstgenoemde van die drie is iets waar Apple de laatste tijd steeds meer mee bezig is.

Cook meldt dan ook dat naast gezondheid, toegankelijkheid voor Apple een van de belangrijkste punten is. Iedereen moet Apple’s producten kunnen gebruiken. Als afsluiter praat hij de interviewer nog bij over Steve Jobs.

Cook meent dat Jobs zou zeggen dat Apple beter kan, maar juist op een positieve manier: ‘Ik denk dat hij dingen zou vinden die hij geweldig vond en dingen waarvan hij zou zeggen: “Dat kunnen we beter doen.” Ik denk dat hij beide zou doen. Zoals we allemaal doen. We zijn nooit echt tevreden. We werken altijd aan morgen.’

Wil je altijd op de hoogte zijn van de laatste Apple-geruchten? Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.