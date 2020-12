Apple wil de zoomfunctie van de iPhone-camera verbeteren zonder de camerabult dikker te maken. Hoe pakken ze dat aan? Het antwoord lijkt in ieder geval in de wereld van gevouwen camera’s te liggen.

‘Apple wil gevouwen camera in iPhone verwerken’

De beperkte afmetingen van smartphones maakt het moeilijk om de camerakwaliteit drastisch te verbeteren. Voor sommige functies, zoals een betere zoom, is er gewoonweg meer ruimte nodig dan momenteel mogelijk is.

Volgens ETNews wil Apple daarom een drievoudig camerasysteem verwerken in toekomstige iPhone-modellen. Ten minste één van deze drie camera’s wordt voorzien van een gevouwen camera.

Zo ziet de camera van de iPhone 12 Pro Max eruit.

Zo werkt het

Een gevouwen camerastructuur maakt gebruik van een spiegel of prisma in het midden van de lens. Dit in tegenstelling tot ‘gewone’ camera’s die enkel met een lens werken. Door de toevoeging van een spiegel in het midden van de lens reflecteert het licht met een hoek van negentig graden, met als resultaat een veranderde kijkhoek van de sensor.

Een camera kan hierdoor profiteren van de lengte en breedte van het toestel. In plaats van alles in de dikte van de camerabult te proppen, kan Apple ook gebruikmaken van de oppervlakte.

Zo verwerkt Samsung de ‘gevouwen camera’ in de Galaxy S20 Ultra.

Samsung zoomt al in met een gevouwen camera, nu Apple nog

Het concept van een gevouwen camera is al eerder door Samsung toegepast in de Galaxy S20 Ultra. Het lijkt er dus op dat Apple over de schouder van Samsung moet kijken om de techniek toe te passen. Misschien wel met een nauwere samenwerking of met meer concurrentie als gevolg.

Kunnen we een gevouwen camera in de iPhone 13 verwachten? Waarschijnlijk niet. De doorgaans betrouwbare analist Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple de techniek pas in 2022 kan toepassen.

Eerste geruchten iPhone 13

Op die gevouwen camera moeten we dus nog even wachten. Gelukkig kunnen we ons in de tussentijd verheugen op de komst van de iPhone 13. Er is nog niet heel veel bekend, maar sommige insiders hebben alvast wat details gedeeld.

Zo zal de volgende iPhone mogelijk worden voorzien van een vingerafdrukscanner onder het scherm en wellicht krijgt het toestel een kleinere notch dan zijn voorganger de iPhone 12.