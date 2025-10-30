Apple brengt géén iPhone 19 uit (maar deze iPhone komt er wel)

Ben je van plan om de iPhone 18 over te slaan en te wachten op de iPhone 19? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple brengt naar verluidt geen iPhone 19 uit.

Geen iPhone 19

Apple heeft alle nieuwe iPhones van 2025 uitgebracht, dus het is tijd om vooruit te kijken. Volgend jaar wordt opnieuw spannend voor Apple, omdat dan de eerste vouwbare iPhone wordt verwacht. Naast de iPhone 17e, iPhone 18, iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max staat de iPhone Fold op de planning. Het jaar daarna wordt mogelijk nóg interessanter, want Apple is naar verluidt van plan om geen iPhone 19 uit te brengen.

In plaats daarvan verschijnt in 2027 de iPhone 20 Pro (Max). Het is niet voor het eerst dat Apple een generatie van de iPhone overslaat. Zo bracht Apple in 2017 geen iPhone 9 uit, toen verscheen de iPhone X. Tien jaar later staat de iPhone 20 gepland, want in 2027 komen de iPhone 20 Pro en de iPhone 20 Pro Max uit. Dat betekent dat we dus geen iPhone 19 van Apple gaan zien.

Releases op verschillende momenten

Volgens geruchten is Apple van plan om de release van nieuwe iPhones beter te verspreiden over het kalenderjaar. Zo zagen we dit jaar in het voorjaar de iPhone 16e, gevolgd door de iPhone 17-serie in september. In 2026 is dat opnieuw het geval, want dan brengt Apple de iPhone 17e uit in het voorjaar en de iPhone 18 Pro (Max) in het najaar. De reguliere iPhone 18 volgt pas in het voorjaar van 2027, samen met de iPhone 18e. In het najaar volgt dus geen iPhone 19, maar de iPhone 20 Pro en de iPhone 20 Pro Max.

Op die manier probeert Apple de verkoop van de iPhones over het hele jaar stabiel te houden. De reguliere iPhone 20 volgt pas in 2028, waarschijnlijk samen met de iPhone 20e. Het voorjaar wordt zo het moment voor Apple om de instapmodellen uit te brengen, in de tweede helft van het jaar volgen de duurdere en geavanceerdere iPhones. Om het twintigste jubileum van de iPhone te vieren verschijnt in 2027 dus geen iPhone 19, maar de iPhone 20 (of de iPhone XX).

Patent voor een glazen iPhone.

Meer over de iPhone 20

Het is in 2027 precies twintig jaar geleden dat de eerste iPhone verscheen en dat is reden voor Apple om groot uit te pakken. Volgens geruchten werkt Apple aan een iPhone zonder fysieke knoppen. Het is de verwachting dat de iPhone 20 werkt met Haptic Touch, waardoor je de ‘knoppen’ dus niet meer kunt indrukken. Deze vernieuwde knoppen zijn onderdeel van het compleet nieuwe design bij de iPhone 20.

In het jubileumjaar neemt Apple het ontwerp van de iPhone op de schop. De telefoon krijgt een Face ID-sensor en frontcamera onder het scherm. Het Dynamic Island verdwijnt en het scherm krijgt naar verluidt geen randen. Dat Apple geen iPhone 19 uitbrengt is dus goed nieuws, want er komen grote veranderingen naar de iPhone 20 in 2027. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!