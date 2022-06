Apple bereikt overeenstemming met ACM rond betaalsystemen datingapps

Apple en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn er eindelijk uit: beide partijen hebben overeenstemming bereikt in een slepende zaak over datingapps. Die mogen vanaf nu zelf kiezen hoe ze klanten laten afrekenen.

Apple: datingapps mogen eigen betaalsysteem kiezen

De ACM vond het onterecht dat datingapps geen eigen betaalsystemen mochten hanteren. Klanten waren verplicht om af te rekenen via de App Store. Daarmee zou Apple misbruik maken van zijn machtspositie. De ACM eiste daarom dat datingapps alternatieve systemen zou toelaten.

Apple bepaalde toen dat datingapps moesten kiezen: óf een andere betaalmethode inbouwen in de app óf consumenten naar de site van de ontwikkelaar leiden om daar af te rekenen. Daar ging de ACM niet mee akkoord, waardoor de boetepot steeds voller raakte. Er werd tien keer een dwangsom van vijf miljoen euro opgelegd.

Onder dreiging van een nieuwe boete haalt Apple nu alsnog bakzeil. Datingapps kunnen vanaf nu helemaal zelf kiezen hoe ze klanten laten betalen. Er zijn geen voorwaarden meer aan verbonden. Ze mogen dus zowel een alternatief betaalsysteem inbouwen als klanten laten afrekenen op een externe website. Gewoon de App Store gebruiken mag natuurlijk ook.

Zaak nog niet voorbij

Toch is niet alles koek en ei tussen Apple en de ACM. De techgigant vindt deze oplossing ‘niet het beste voor de privacy en dataveiligheid van gebruikers’. Daarnaast heeft Apple gezegd dat het klanten niet kan helpen met terugbetalingen als de aankoop via de datingapp zelf gaat. Ook zegt het bedrijf dat het veel geld heeft gestopt in een veilige digitale omgeving.

Apple gaat daarom in beroep tegen het bevel, maar hoeft voorlopig dus geen nieuwe boetes te verwachten. Ook de ACM zelf is nog niet helemaal tevreden. Datingapps moeten nog steeds een commissie van 27 procent aan Apple afdragen, ongeacht de betaalmethode. Dat vindt de autoriteit buiten proportie. Mogelijk komt daar nog een nieuwe rechtszaak over.

