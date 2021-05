Gerucht: Apple werkt aan eigen gameconsole, lijkt op Nintendo Switch

Apple schijnt te werken aan gameconsole die je met je mee kunt nemen, net zoals de Nintendo Switch. Onder meer studio Ubisoft zou games voor de Apple-console gaan maken.

‘Apple werkt aan eigen Nintendo Switch’

Het gerucht komt uit Azië. Een anonieme gebruiker van een Koreaans forum schrijft dat Apple momenteel een Nintendo Switch-achtige gameconsole ontwikkelt. De console zou hybride zijn, wat betekent dat je ‘m zowel onderweg als aangesloten op een tv kunt gebruiken.

Verdere details over het design ontbreken nog. Wel schrijft de anonieme tipgever dat de Apple-gameconsole een eigen chip krijgt. Het apparaat wordt dus niet aangedreven door de A-processors van de iPhone of de M1-chip die onder meer in de nieuwste iPad Pro en iMac zit.

Nintendo Switch

Voor de games schakelt Apple de hulp van andere bedrijven in. Volgens het gerucht zou onder meer Ubisoft exclusieve spellen voor de Apple-gameconsole gaan ontwikkelen. Ubisoft is bekend van gameseries als Assassin’s Creed en Far Cry.

Prijs en release zijn groot mysterie

Het is nog volstrekt onduidelijk wanneer het apparaat klaar moet zijn en hoeveel het gaat kosten. Omdat de bron geen betrouwbare staat van dienst heeft, raden wij aan het gerucht met een flinke korrel zout te nemen.

Apple heeft wel al eerder een gameconsole gemaakt. De Apple Bandai Pippin kwam uit in 1996 en was geen succes. Toen Apple-oprichter Steve Jobs zijn rentree maakte binnen het bedrijf werd de productie van de gameconsole geschrapt.

Apple Bandai Pippin

Heeft Apple ruimte voor een console?

Er valt genoeg op de claim van de Koreaanse bron af te dingen. Welke plaats gaat de gameconsole bijvoorbeeld innemen in het assortiment van Apple? De kersverse Apple TV 4K (2021) kun je bijvoorbeeld ook als gameconsole gebruiken dankzij de ondersteuning van Apple Arcade.

Meer betrouwbare bronnen claimen dat Apple brood ziet in een speciale Apple TV voor gamers. Volgens Mark Gurman, die regelmatig juiste informatie over onaangekondigde Apple-producten deelt, werkt het bedrijf momenteel aan een mediaspeler met krachtige hardware voor gamers.

