Apple brengt deze week véél nieuwe functies naar je iPhone: dit zijn ze

Apple komt weer met een softwareversie, die veel nieuwe functies naar je iPhone brengt. Benieuwd wat er verandert? Dit zijn alle features!

iOS 26.5

Het is binnenkort weer tijd om je iPhone te updaten! Apple werkt aan iOS 26.5, de volgende grote softwareversie voor de iPhone. De laatste testversie van iOS 26.5 is vorige week verschenen voor ontwikkelaars, deze week volgt de definitieve update voor alle gebruikers. Houd je iPhone deze week daarom goed in de gaten, want Apple voegt veel nieuwe functies toe met iOS 26.5. Benieuwd welke dat zijn? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Veranderingen voor de EU

Gebruikers in de Europese Unie krijgen in iOS 26.5 een aantal exclusieve functies, die Apple toe moet voegen door Europese regelgeving. Het wordt daardoor eenvoudiger om accessoires van derde partijen te koppen aan je iPhone. Dat werkt voortaan op dezelfde manier als het verbinden van je AirPods, je hoeft de accessoires alleen nog maar in de buurt van je iPhone te houden. Daarnaast kan je iPhone meldingen doorsturen naar smartwatches van andere merken, nu kan dat alleen nog naar de Apple Watch.

2. Nieuwe wallpapers

In het voorjaar brengt Apple traditiegetrouw nieuwe wallpapers naar de iPhone en dat is met iOS 26.5 niet anders. Inmiddels zijn de nieuwe achtergronden in het thema van de Pride-collectie onthuld, die met iOS 26.5 voor iedereen beschikbaar komen. Het gaat om maar liefst twaalf nieuwe achtergronden, waarbij je kunt kiezen uit veel verschillende kleuren. Zo heb je voor iedere gelegenheid een passende achtergrond op je iPhone. Zo ziet de nieuwe wallpaper eruit:

3. End-to-end encryptie voor RCS-berichten

De Berichten-app wordt weer wat beter in iOS 26.5, want Apple voegt end-to-end encryptie toe aan RCS-berichten. RCS (Rich Communication Services) is de opvolger van sms en maakt de communicatie tussen iOS- en Android-toestellen veel gemakkelijker. Je hebt geen WhatsApp meer nodig om lange tekstberichten, foto’s of video’s te delen, want dat kan voortaan via RCS.

Deze berichten zijn vanaf iOS 26.5 beveiligd met end-to-end-encryptie, zodat alleen jij en de ontvanger ze kunt bekijken. In Nederland merken gebruikers weinig van deze verbetering, omdat RCS hier nog niet wordt ondersteund door providers. Voor Belgische gebruikers is deze nieuwe functie wél een verbetering, want daar wordt RCS wel al aangeboden.

4. Meer nieuwe functies

Verder voert Apple in iOS 26.5 een reeks kleinere verbeteringen en aanpassingen door. Zo krijg je meer opties bij het overzetten van je iPhone naar een Android-toestel en kun je in de App Store jaarabonnementen voor het eerst maandelijks betalen. Het wordt daarnaast eenvoudiger om Magic-accessoires als het Magic Keyboard of de Magic Mouse aan te sluiten op je iPhone en iPad, zoals dat nu ook al op de Mac gebeurt. Apple brengt deze functies allemaal met iOS 26.5 naar je iPhone.

Release van iOS 26.5

We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 26.5, want de update komt deze week al uit voor alle gebruikers. Apple brengt nieuwe softwareversies doorgaans uit op maandag of dinsdag, om 19.00 uur Nederlandse tijd. Houd je iPhone daarom goed in de gaten op maandag 11 mei 2026 en dinsdag 12 mei 2026, want op één van die dagen introduceert Apple meer functies op je iPhone.