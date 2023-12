Mooi: deze Apple-functie zal waarschijnlijk voor altijd gratis blijven

Volgens geruchten gaat een toffe Apple-functie waarschijnlijk voor altijd gratis blijven. Welke functie dat is vertellen we je hier!

Deze Apple-functie zal waarschijnlijk gratis blijven

De functie waar het om gaan is SOS-noodmelding. Het is een vrij recente functie van Apple die sinds de iPhone 14 (en iOS 16.4) ook in Nederland gratis beschikbaar is. De functie is de eerste twee jaar gratis en deze twee jaar gaan in wanneer je jouw nieuwe iPhone activeert.

Wat er daarna met de gratis functie ging gebeuren was nog niet zeker, maar onlangs heeft Apple bezitters van een iPhone 14 nog een jaar extra gegeven. Zoals het er nu naar uitziet kunnen iPhone 14- en iPhone 15-bezitters deze functie dus gratis blijven gebruiken tot en met september 2025.

Daarna kan Apple geld gaan vragen voor de service. Maar volgens John Gruber (een techblogger en bekend van The Talk Show-podcast) denkt niet dat Apple dat van plan is.

Volgens hem was Apple altijd al van plan om de functie gratis te maken, maar wilden ze dat nog niet meteen zeggen. Omdat Apple dan niet meer terug kan wanneer ze de functie eenmaal gratis hebben gemaakt. Daarom denkt hij dat Apple eerst wilde weten hoeveel deze functie ze per jaar ging kosten. Om vervolgens later de functie alsnog gratis te maken.

Het is nog even afwachten wat Apple daadwerkelijk besluit. Maar het lijkt erop dat SOS-noodmelding voor iedereen gratis beschikbaar blijft. Alleen dan moet je dus wel een iPhone hebben die de functie heeft.

SOS-noodmelding in het kort

Als je ooit een ongeluk krijgt (of ziet gebeuren) is het behoorlijk vervelend wanneer je iPhone geen bereik heeft. Met de gratis Apple-functie SOS-noodmelding via satelliet kun je dan tóch de nooddiensten inschakelen via een speciaal soort tekstbericht. We hopen dat je de functie nooit echt nodig hebt, maar het is natuurlijk goed om te weten dat die functie er is.

