Apple Freeform: deze iPhone-app krijg je met iOS 16.2

Met iOS 16.2 heeft je iPhone er een nieuwe app bij: Freeform. Dit is een digitaal whiteboard waarin je in realtime kunt brainstormen, schetsen en ontwerpen. In dit artikel maak je alvast kennis met de app.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Freeform-app: digitaal whiteboard van Apple

De Freeform-app is beschikbaar in iOS 16.2, iPadOS 16.2 en macOS Ventura 13.1. De software is nog niet uit, maar er is wel een bèta (testversie) van verschenen, waardoor we er nu alvast mee aan de slag kunnen. De officiële release verwachten we ergens in december.

Freeform is een geweldige app om samen in te brainstormen of te ontwerpen. In realtime zie je de aanpassingen van andere deelnemers. In het flexibele canvas kun je allerlei soorten bestanden toevoegen. Dat zijn:

Foto’s en video’s

Geluid

Pdf’s

Documenten

Weblinks

Daarnaast kun je aantekeningen maken, tekenen en plaknotities, tabellen, tekstvakken en vormen toevoegen. Tik je op zo’n element (bijvoorbeeld een tekstvak) dan verschijnt er een pop-up met bewerkingsopties. Zo pas je bij een tekst het lettertype aan, of zorg je bij een vorm dat een pijl wordt getoond als een stippellijn.

Freeform-canvas delen

Door op het Deel-icoon rechtsboven te tikken (het vierkantje met pijl) voeg je deelnemers toe. Nodigt iemand je uit, dan werk je mee aan het canvas door op een link in de Berichten-app te tikken. Gemaakte wijzigingen en toevoegingen worden bijgehouden in een groepschat in Berichten.

Doet iemand bewerkingen in het canvas, dan verschijnt er een naam boven de bewerking. je kunt ook checken waar een persoon aan het werk is door op de naam in de lijst te tikken. Meerdere mensen kunnen tegelijkertijd wijzigingen of toevoegingen aanbrengen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Exporteren

Ben je klaar met je digitale brainstorm-sessie, dan kun je het canvas omzetten naar een pdf’je. Dat doe je zo:

Tik midden boven (naast de naam van het project) op het pijltje om de opties uit te klappen; Kies voor ‘Exporteer als pdf’; Geef aan waar je de pdf wilt opslaan, zoals de Bestanden-app.

Is Freeform er ook voor Android?

Freeform is een geweldige productiviteits-app, die volledig gratis is. Een groot nadeel is er helaas ook: de app is er alleen voor Apple-apparaten, waardoor je hem mogelijk niet kunt gebruiken met (enkele) van je collega’s of vrienden. Je hebt er een iPhone, iPad of Mac voor nodig. In dat geval kun je kiezen voor een van de populaire alternatieven, zoals de apps Miro, Mural en Whiteboard.

Freeform is niet de enige vernieuwing in iOS 16.2. In een artikel over de iOS 16.2 bèta lees je over alle nieuwe functies.