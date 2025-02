Apple maakt foutje: woord ‘Racist’ verandert automatisch in ‘Trump’

Apple heeft een opvallende fout gemaakt, waardoor het woord ‘Racist’ automatisch verandert naar ‘Trump’. Hoe komt dit?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple maakt opvallende fout

Op meerdere iPhones is een opvallende fout van Apple ontdekt. Verschillende gebruikers op sociale media hebben problemen als de iPhone het woord ‘Racist’ wilt uittypen. Met de dicteerfunctie op de iPhone kan gesproken tekst omgezet worden naar geschreven woorden, maar dat gaat lang niet altijd goed. Nu blijkt dat het transcriberen van het woord ‘Racist’ misgaat, want op de iPhone verschijnt dan eerst het woord ‘Trump’.

Vervolgens corrigeert de tekst weer snel naar ‘Racist’, maar het probleem is op zijn minst opvallend te noemen. Apple heeft inmiddels gereageerd op de fout en heeft aangegeven snel met een oplossing te komen. Volgens het bedrijf is de oorzaak van de verkeerde spelling de fonetische overlap tussen de woorden ‘Racist’ en ‘Trump’ in het Engels. Bekijk hier hoe de softwarefout op de iPhone eruitziet:

Racist verandert in Trump

De fout lijkt bij Apple inderdaad veroorzaakt door de fonetische overeenkomsten tussen de woorden ‘Trump’ en ‘Racist’. De dicteerfunctie op de iPhone werkt met machine learning. Met behulp van algoritmes herkent het systeem gesproken woorden, die worden omgezet in tekst. Het probleem met deze algoritmes is dat de context van het woord ook wordt meegenomen. De afgelopen jaren zijn de woorden ‘Trump’ en ‘Racist’ vermoedelijk vaker in dezelfde context gebruikt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze context is belangrijk bij het transcriberen van gesproken tekst, waardoor de iPhone door de fonetische overlap kan twijfelen tussen ‘Trump’ of ‘Racist’. Het accent en de uitspraak van de spreker hebben ook invloed op de manier waarop gesproken tekst omgezet wordt naar geschreven woorden. Dat verklaart waarom sommige Apple-gebruikers wel last hebben van de fout en anderen niet. In de Dictafoon-app zijn de overeenkomsten tussen de woorden redelijk zichtbaar:

Toch geen fout van Apple?

Hoewel Apple met een uitleg is gekomen, lijkt nog niet iedereen overtuigd dat het daadwerkelijk om een fout van het bedrijf gaat. Zo gaan er meerdere complottheorieën rond, die zeggen dat het om een interne grap bij Apple gaat. John Burkey, een voormalig Apple-medewerker van het team dat over Siri gaat, gelooft de uitleg van het bedrijf in ieder geval niet. Ook hij verwacht dat het om een grap van een medewerker gaat.

Volgens hem veroorzaakt een code in Apple’s systemen de fout. Deze code is vermoedelijk handmatig ingevoerd, waardoor het woord ‘Trump’ verschijnt als iemand ‘Racist’ zegt. Het is hoe dan ook zeker dat Tim Cook niet blij zal zijn met deze softwarefout, want hij onderhandelt met Donald Trump over de positie die Apple heeft met alle importtarieven die zijn ingevoerd. Het is daarom geen verrassing dat Apple het probleem zo snel mogelijk wil verhelpen en nu hard aan een oplossing werkt.