Apple scant iPhone-foto’s binnenkort op kindermisbruik – Update

Apple zet vanaf iOS 15 speciale software in om foto’s te scannen op beelden van kindermisbruik. Wanneer iets verdachts wordt gedetecteerd, slaat de software alarm en worden de beelden door een team van onderzoekers gecontroleerd.

Update 18:08:

Wetenschappers, privacy-experts, consumenten en burgerrechtenbewegingen vragen Apple in een open brief om af te zien van de plannen. Als er een achterdeur in iOS wordt gebouwd, zou de privacy van alle gebruikers in gevaar komen. De critici vrezen vooral dat Apple toe zal geven aan de druk van autoritaire regimes om de software voor andere doeleinden te gebruiken. Ze zouden die kunnen inzetten om bijvoorbeeld homoseksuelen of afwijkende meningen op te sporen.

Initieel bericht:

iPhone-foto’s: scannen op kindermisbruik

Het bedrijf uit Cupertino maakte de plannen – die al hebben geleid tot veel ophef – donderdagavond bekend in een persbericht. Bij de lancering zullen alleen de foto’s van gebruikers in de Verenigde Staten worden gecontroleerd. Later moeten meer landen volgen.

Apple zet speciale software in die de foto’s van een iPhone-gebruiker scant, voordat ze naar iCloud worden geüpload. Deze software wordt NeuralHash genoemd. Het programma vergelijkt de foto’s van de gebruiker met een database van het National Center for Missing and Exploited Children (NMEC).

De NMEC is een instantie die fungeert als een meldpunt voor kindermisbruik in de VS. Komen foto’s van een iPhone-gebruiker overeen met bekende beelden van kindermisbruik, dan licht Apple de NMEC in. Ook kan Apple besluiten om meer afbeeldingen van de gebruiker te bekijken.

Is de privacy in het geding?

De introductie van de software is opvallend, want Apple hecht veel waarde aan de privacy van de gebruiker. ‘What happens on your iPhone, stays on your iPhone’, is een bekende kreet. Toch benadrukt Apple dat de software is ontworpen met het oog op de privacy.

Het scannen gebeurt lokaal op een apparaat. Apple zou de database van de NMEC omzetten in onleesbare code en opslaan op de iPhone of iPad van de gebruiker. De NeuralHash-software gebruikt vervolgens cryptografische technieken (Private Set Junction genoemd). Deze bepaalt of er een match is, zonder daarbij het resultaat te onthullen.

Ondanks de goede bedoelingen maken privacy-experts zich zorgen. ‘Zelfs als je er alle vertrouwen in hebt dat Apple deze tools niet misbruikt, is er nog veel om je zorgen over te maken’, twittert de Amerikaanse veiligheidsonderzoeker Matthew Green. ‘Stel je voor dat de software in handen komt van autoritaire regimes.’

Green vreest dat de Apple andere techgiganten inspireert om soortgelijke technieken toe te passen. ‘Het hek is nu van de dam’, schrijft hij. ‘Regeringen zullen het van iedereen eisen.’ Overigens is Apple niet het eerste technologiebedrijf dat foto’s scant op kindermisbruik. Onder meer Google, Twitter en Facebook gebruiken vergelijkbare hashing-methoden om foto’s van kindermisbruik te vinden en te melden.

