Apple wil streamingrechten Formule 1 kopen (en dat is goed nieuws)

Het lijkt erop dat de Formule 1 het volgende project wordt van Apple, want het bedrijf is van plan om de streamingrechten te kopen. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple toont interesse in Formule 1

Goed nieuws als je Apple TV Plus hebt, want het bedrijf is naar verluidt van plan om de streamingrechten van de Formule 1 te kopen. Dit is niet de eerste sport waarbij Apple uitzendrechten wil kopen. Eerder werd al duidelijk dat het bedrijf ook interesse heeft in deals om de NBA (basketbal), NFL (football) en om baseball uit te zenden. Dan wordt het aanbod op Apple TV Plus waarschijnlijk véél uitgebreider.

Lees ook: Formule 1 met Viaplay naar tv streamen: zo doe je dat

Het is geen verrassing dat Apple nu van plan is om ook de Formule 1 toe te voegen aan Apple TV Plus. Tim Cook zwaaide vorig jaar al de vlag bij de Grand Prix van Austin (Texas), waardoor het bekend was dat het bedrijf interesse heeft in de racesport. Nieuwe geruchten bevestigen dat nu én voorspellen zelfs dat Apple de wereldwijde streamingrechten van de Formule 1 wil kopen. Helaas gaat dat niet zomaar.

Overname door Apple duurt nog jaren

Apple heeft naar verluidt dus plannen om de internationale uitzendrechten van de Formule 1 te kopen. Hierdoor zou Apple de racesport over de hele wereld kunnen uitzenden, maar het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat het zover is. Verschillende bedrijven hebben op dit moment nog deals voor het uitzenden van de Formule 1. Apple kan de streamingrechten wel nu al kopen, maar die deals blijven vaak nog jaren staan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In de Verenigde Staten zijn de uitzendrechten tot 2025 in handen van ESPN. In Nederland zijn deze rechten in handen van ViaPlay, eveneens tot 2025. Het duurt dus nog wel even voordat de streamingrechten in bezit van Apple zijn, maar de kans is groot dat Apple uiteindelijk de stap zet. Het bedrijf is naar verluidt van plan om twee miljard dollar per jaar neer te leggen voor de rechten. Een enorm hoog bedrag, dat moeilijk is om te overtreffen door andere bedrijven als ViaPlay.

Formule 1 op Apple TV Plus is goed nieuws

Als Apple de uitzendrechten van de Formule 1 in handen krijgt, betekent dat waarschijnlijk goed nieuws. Je krijgt er dan natuurlijk Formule 1 bij als je een abonnement hebt op Apple TV Plus, waardoor je geen ViaPlay meer hoeft af te sluiten. Bovendien biedt Apple TV Plus een hogere beeldkwaliteit én meer content. We zijn nog wel benieuwd wat de meerprijs voor Formule 1 is, want voor voetbal betaal je bij TV+ ook al iets meer natuurlijk.

Lees ook: Formule 1, darten, voetbal en meer kijken in 2022: nu mogelijk met ViaPlay

Het is dus te hopen dat de Formule 1 inderdaad naar Apple TV Plus komt. Tot die tijd hoef je het niet zonder F1-content te doen, want Apple werkt al aan een film (met Brad Pitt) over de Formule 1. Ook verschijnt er een documentaire over Lewis Hamilton, dus je kunt weer even vooruit. Wil je nu al de Formule 1 kijken? Krijg dan hier drie maanden ViaPlay voor slechts 9,99 euro per maand!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.