Apple Fitness Plus: wanneer komt de dienst naar Nederland?

Apples eigen fitnessdienst is inmiddels beschikbaar in 21 landen. Maar wanneer kunnen we Apple Fitness Plus in Nederland verwachten?

Apple Fitness Plus: de sportiefste app van Apple

Een aantal jaar geleden bracht Apple een eigen fitness-app uit. Met Apple Fitness Plus is het mogelijk om work-outs te volgen, die je vervolgens op je iPad, iPhone en Apple TV kan kijken. Jammer genoeg is Apple Fitness Plus nooit officieel uitgebracht in Nederland of België.

Er zijn allerlei soorten work-outs waar je tussen kan kiezen: van yoga tot fietsen, dansen en hardlopen. Alle video’s zijn in de Apples Fitness-app te bekijken en de dienst kost 9,99 dollar per maand (of 79,99 dollar per jaar).

Fitness-app inmiddels beschikbaar in 21 landen

Apple Fitness Plus is inmiddels uitgebracht in maar liefst 21 landen. De dienst was in eerste instantie beschikbaar in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, het VK en de VS. In 2021 werd Apple Fitness Plus uitgebreid naar nog eens vijftien landen.

Op deze lijst van vijftien landen stonden behoorlijk wat Europese landen, zoals Duitsland, Italië, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Nederland ontbrak dus wéér, waardoor we nog steeds geen gebruik kunnen maken van de fitnessdienst. De grote vraag: is Apple van plan de dienst naar nog meer landen uit te breiden?

Apple Fitness Plus eind dit jaar in Nederland verwacht

Het antwoord op die vraag is naar alle waarschijnlijkheid: eind dit jaar. De uitbreiding naar nog eens vijftien landen afgelopen jaar toonde al aan dat Apple grootse plannen heeft met de fitness-app. Het is dus zeker te verwachten dat Apple Fitness Plus ook naar Nederland en België komt.

Hier zullen we nog even geduld voor moeten hebben, want we verwachten de dienst pas aan het einde van dit jaar in Nederland en België. De dienst is in november 2021 verspreid naar meer landen, dus een logische vervolgstap voor Apple zou zijn om de fitness-app eind dit jaar nóg verder uit te breiden.

De fitnessdienst verschijnt tegelijk met de Apple Watch 9

Dit jaar komt bovendien de nieuwe Apple Watch uit. De negende generatie Apple Watch krijgt een aantal toffe nieuwe functies, zo gaan er gaan verschillende geruchten over het meten van je bloedsuiker met de Apple Watch Series 9. Gezondheid staat vaak centraal bij de Apple Watch, dus er is geen beter moment om Fitness Plus te introduceren dan bij de nieuwe Apple Watch.

Recent voegde Apple weer paar nieuwe features toe aan de fitness-app, zoals slaapmeditatie en kickboksoefeningen. Hopelijk kunnen we dan aan het eind van dit jaar ook in Nederland en België aan de slag met Apples fitnessdienst!

