Apple Fitness Plus eindelijk in Nederland en België (voor deze prijs)

Apple Fitness Plus is eindelijk beschikbaar in Nederland en België! Benieuwd naar de prijs van het nieuwe abonnement? Zoveel betaal je!

Apple Fitness Plus

Gebruikers in Nederland en België hebben er een nieuwe Apple-dienst bij! Apple Fitness Plus is sinds maandag 15 december 2025 eindelijk te gebruiken in Nederland en België. Helemaal nieuw is de dienst niet, want gebruikers in de Verenigde Staten kunnen al sinds 2020 sporten met Apple Fitness Plus. De sportdienst is nu naar meer landen gebracht, waardoor je nu eenvoudiger kunt sporten met je iPhone, iPad en Apple TV.

Apple Fitness Plus is een dienst, waarmee je toegang krijgt tot twaalf soorten trainingen. Dit zijn work-outs als dansen, fietsen en kickboksen. Daarnaast biedt Apple Fitness Plus ondersteuning voor onder andere yoga, pilates en meditatie. Alle trainingen hebben een duur van minimaal 5 minuten en maximaal 45 minuten. Apple Fitness Plus is beschikbaar op je iPhone, iPad en Apple TV. Je kunt je Apple Watch gebruiken om de trainingen vast te leggen.

Zo werkt de dienst

Met Apple Fitness Plus krijg je toegang tot verschillende trainingen in de vorm van video’s. In deze work-outs helpen digitale trainers je met het doen van oefeningen. Draag je een Apple Watch of de AirPods Pro 3 tijdens het sporten? Dan zie je informatie over je hartslag en verbande calorieën tijdens je training in Apple Fitness Plus. Je kunt de trainingen natuurlijk ook doen zonder Apple Watch of AirPods, de dienst werkt dan op alleen je iPhone, iPad of Apple TV.

In Apple Fitness Plus worden persoonlijke trainingsschema’s opgesteld, die gebaseerd zijn op jouw gezondheidsgegevens. Je bepaalt daarbij zelf of je een constant schema wilt volgen, of juist je grenzen wilt verleggen met een uitdagender trainingsschema. Andere applicaties van Apple werken probleemloos met Apple Fitness Plus. Zo kun je muziek afspelen via Apple Music en deelt de Conditie-app van je Apple Watch alle gegevens met de dienst voor je persoonlijke schema’s.

Prijs van Apple Fitness Plus

Heb je goede voornemens voor 2026? Of sport je nu al veel? In dat geval is Apple Fitness Plus een hele handige toevoeging om gezond te (blijven) leven. Dat is helaas niet gratis, want je betaalt maandelijks 9,99 euro voor de dienst. Voor die prijs krijg je toegang tot alle functies van Apple Fitness Plus op al je iPhone, iPad en Apple TV. Kies je voor een jaarabonnement? Dan ben je slechts 79,99 euro kwijt in totaal.

Om Apple Fitness Plus te gebruiken heb je een iPhone 8 of nieuwer met iOS 16.1 of nieuwer nodig. Wil je jouw Apple Watch koppelen aan de nieuwe dienst? Dan heb je een Apple Watch Series 3 of nieuwer nodig die minimaal draait op watchOS 7.2. Bij een nieuwe iPhone, Apple Watch, iPad of Apple TV krijg je drie maanden gratis Apple Fitness Plus. Je kunt de dienst met maximaal vijf andere gezinsleden delen.

