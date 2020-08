Apple Fitness: 6 dingen die we al weten over de nieuwe dienst van Apple

Na muziek, games, films en nieuws gaat Apple zich in de wereld van fitness verdiepen. Dit weten we over Apple Fitness: de vermoedelijk grote volgende dienst van Apple.

Apple Fitness geruchten: dit weten we nu

We hebben er de afgelopen maanden meerdere malen over gehoord: een nieuwe dienst van Apple met een sportieve focus. Vandaag dook er nieuwe informatie op toen informatie uitlekte over Apple One.

Met dit overkoepelende abonnement krijg je voor een vast bedrag per maand toegang tot meerdere diensten van het bedrijf uit Cupertino. Maar wat kunnen we van Apple Fitness verwachten? We zetten alles wat we nu weten op een rijtje.

1. Onderdeel van Apple One

Apple Fitness zal beschikbaar komen als een los abonnement, maar wordt ook onderdeel van Apple One. De overkoepelende dienst geeft je korting door je op meerdere diensten van Apple te abonneren. In het onderstaande artikel lees je alles over deze nieuwe stap van Apple om meer dan ooit te focussen op diensten.

2. Een eigen app vol met oefeningen en lesvideo’s

Volgens Bloomberg wordt Apple Fitness (of Apple Fit) een eigen app, die losstaat van de Activiteit-app die Apple Watch-gebruikers goed kennen. De app is gevuld met een breed scala aan oefeningen, verdeeld over allerlei soorten sporten.

De focus ligt hierbij op de lesvideo’s die bij iedere oefening aanwezig zullen zijn. Deze kun je streamen of downloaden en geven je stap voor stap uitleg over het correct uitvoeren van een oefening. Hiermee gaat Apple de strijd aan met apps van Nike en Peleton. Naar verluidt gaat het niet alleen om filmpjes van enkele oefeningen, maar van complete workouts.

3. Beschikbaar op de iPhone, iPad en Apple TV

De nieuwe app zou naast de iPhone en de iPad ook op de Apple TV beschikbaar komen. Een logische stap, aangezien je hiermee het grote scherm van je tv kunt gebruiken om de instructievideo’s te kijken. Voor de momenten dat je geen tv nodig hebt, kun je dan je iPad of iPhone erbij pakken om te gaan sporten.

4. Belangrijke rol voor de Apple Watch

Uiteraard is Apple de Watch niet vergeten. De smartwatch richt zich al jaren op gezondheid en zal ook hier een rol spelen. Apple Watch-eigenaren kunnen het horloge gebruiken om nauwkeurige gezondheidsdata te verzamelen terwijl jij jezelf in het zweet werkt. Dat zou te vergelijken zijn met de manier waarop dat nu al werkt in de Workout-app. Of de Apple Watch ook een eigen Fitness-app krijgt of deze wordt opgenomen in workout, is nog niet duidelijk.

5. Deze workouts zijn al uitgelekt

Het complete aanbod aan beschikbare oefeningen houdt Apple liever nog even geheim, maar via de bèta van iOS 14 zijn er al een aantal op straat beland. De app zal in ieder geval binnen rennen, binnen fietsen, roeien, stretchen, core training, krachttraining, buiten wandelen, dansen en yoga bevatten.

Ook de icoontjes die hierbij horen zijn in de code gevonden. Ongetwijfeld zullen er nog meer oefeningen aan worden toegevoegd, en Apple kan dit aanbod op ieder moment aanpassen of uitbreiden met nieuwe instructievideo’s.

6. In oktober onthuld tijdens iPhone 12-event

We hoeven niet lang te wachten voordat we Apple Fitness in het echt zien. Apple zou de nieuwe dienst in oktober willen onthullen en lanceren, tegelijk met de iPhone 12. Normaal gesproken organiseert Apple dit evenement in september, maar het bedrijf heeft al bevestigd dat de iPhone 12 dit jaar wat later verschijnt dan we gewend zijn. Om die reden zou ook de keynote een maandje opschuiven.