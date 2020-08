Facebook gaat kleine ondernemers gratis helpen om online tickets voor hun dj-workshops en sportklasjes te verkopen. Het platform deelt hierbij direct een sneer uit naar Apple, dat volgens Facebook ‘forse commissies’ rekent.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Facebook deelt sneer uit naar Apple

Facebook kondigt de nieuwe functie aan via een persbericht. Mensen met een publiek profiel op het sociale medium – zoals restauranthouders, yoga-instructeurs en bekende personen – kunnen straks betaalde online evenementen organiseren. Facebook regelt het platform en de kaartverkoop, de ondernemer is verantwoordelijk voor de inhoud.

Dj’s die momenteel thuiszitten kunnen bijvoorbeeld een online cursus draaien organiseren, visagisten tonen handige opmaaktips en sportinstructeurs proberen hun klanten op afstand fit te houden.

Het bedrijf heeft de functie naar eigen zeggen uitgebracht om kleine ondernemers door de coronacrisis te helpen. Veel sectoren zijn zwaar getroffen door het schrappen van (live) evenementen, waardoor ondernemers in die branches minder inkomsten hebben.

Geen geld naar Facebook

Facebook rekent daarom 0 procent commissie. Alle opbrengsten uit de digitale kaartverkoop gaan naar de organisatoren van het evenement. Facebook rekent minstens 1 jaar geen commissie, zo schrijft het bedrijf.

Hoe afrekenen eruit ziet op iOS (L) en Android (R).

Het social media-imperium maakt direct van de mogelijkheid gebruik om een sneer naar Apple uit te delen. Facebook schrijft in het persbericht namelijk dat het de iPhone-maker heeft gevraagd om haar App Store-tarief te verlagen, maar daar wilde men niet aan meewerken.

Hierdoor gaat “slechts” 70 procent van alle Facebook-tickets die op Apple-platformen verkocht worden, zoals iOS en macOS, naar de organisator van het online evenement. Wanneer de kaartjes via andere platforms worden aangeschaft, bijvoorbeeld Android, gaat 100 procent naar de dj, restauranthouder of yoga-instructeur.

Apple onder vuur

De sneer van Facebook komt niet uit de lucht vallen. Apple was afgelopen week vaker doelwit van aanvallen. Het begon toen het bedrijf besloot de populaire game Fortnite uit de Apple Store te verwijderen.

Het spel omzeilde de regels van de App Store, Apples winkel om apps te downloaden, door klanten via hun eigen systeem te laten betalen. Dit druist tegen de voorwaarden van de App Store in. Normaliter rekent Apple namelijk 30 procent commissie op in-app aankopen, zoals bijvoorbeeld het afkopen van reclames in een spelletje of het afsluiten van een abonnement.

Apple besloot Fortnite uit de App Store te verwijderen. Epic Games, de ontwikkelaar van de razend populaire game, ging vervolgens vol in de aanval. Wat volgde was een openbare vete tussen de twee techbedrijven.

Afgelopen week spraken ook andere techbedrijven zich uit over de commissiekosten van de App Store, zoals Spotify en Tinder. Apple stond onlangs overigens nog voor het Amerikaanse Congres, waarbij de gerekende commissies eveneens een heet hangijzer waren. Lees er alles over in onderstaand achtergrondstuk.

Het laatste nieuws over Facebook