Handig: met deze website kun je oude Apple Events doorzoeken

Weet je nog het moment dat Apple de eerste AirPods liet zien? Of het nieuwe uiterlijk van de iPhone 4 introduceerde? Het is lastig om dit soort introducties op te sporen in de video’s van de Apple Events uit die tijd, maar met de volgende website pik je het moment er zo uit!

Apple Events doorzoeken: deze website maakt het makkelijk

Wanneer je een groot Apple-fan bent wil je soms wel eens oude Apple Events of Keynotes nog een keer bekijken. Maar wanneer je alleen een bepaald moment opnieuw wilt zien, is het lastig om dat specifiek moment te vinden.

Huidige Apple Events duren vaak meer dan een uur, en als je dan slechts een korte productintroductie wilt vinden wordt het goed zoeken. Toch is het goed te doen, maar dan moet je wel de onderstaande website gebruiken om het Apple Event te doorzoeken.

Video’s van Apple Events en Keynotes doorzoeken op specifieke momenten: Surf naar de context-website met de Apple Event zoekmachine; Typ het onderwerp (bijvoorbeeld AirPods) in het zoekvak en druk op ‘Search’; Klik op het gewenste zoekresultaat en het bijbehorende moment wordt in een YouTube-video geopend.

De zoekmachine is nog steeds in ontwikkeling, en sommige onderwerpen zijn wat lastiger te vinden. Wil je bijvoorbeeld de release van de iPhone 4 bekijken? Dan gaat het eerste zoekresultaat over Siri in iOS 6. Soms moet je daarom nog even door de zoekresultaten grasduinen om het juiste moment te vinden.

Nog een korte tip: onder het zoekresultaat zie je uit welk jaar het Apple Event is geweest. Wanneer je dus weet dat de iPhone 4 in 2010 gelanceerd werd, kun je hiermee makkelijker het juiste moment in de Keynote vinden.

Niet alleen Apple Keynotes zijn te doorzoeken

Overigens kun je met de website meer dan alleen Apple Events doorzoeken. Zo kun je onder andere specifieke momenten in de YouTube-video’s van Mr. Beast of Marques Brownlee doorspitten. Alle overige onderwerpen vind je op de hoofdpagina van de context-website.

