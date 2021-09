Apple-event: deze 4 producten kun je vanavond verwachten

Vanavond zijn miljoenen ogen gericht op Apple, want het bedrijf doet vanuit Cupertino meerdere productonthullingen. In dit artikel lees je wat je van het Apple-event van 14 september 2021 mag verwachten.

Apple-event september: 4 nieuwe producten

Het jaarlijkse iPhone-event begint om 19:00 uur Nederlandse tijd. Dankzij betrouwbare geruchten weten we al wat Apple zal aankondigen – en wat niet. Welke producten Apple vermoedelijk lanceert, lees je hieronder.

1. iPhone 13 Pro (Max)

Veel mensen kijken uit naar de aankondiging van Apples nieuwe vlaggenschepen: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Het ontwerp is vergelijkbaar met de 12 Pro van vorig jaar, al is de inkeping boven het scherm (waarin onder meer de selfiecamera zit) kleiner geworden.

Verder wordt veel verwacht van de camera: er komt bijvoorbeeld een Astrofotografie-modus om foto’s te maken van de sterren. Ook interessant is het nieuwe ProMotion-scherm, dat een hogere verversingssnelheid van 120Hz heeft. De iPhone 13 Pro is mogelijk ook de eerste met een always on-scherm.

2. iPhone 13 (mini)

Opnieuw bestaat de nieuwe iPhone-serie ook uit twee basismodellen. Dit keer heten ze vermoedelijk de iPhone 13 en iPhone 13 mini. Over deze toestelen is wat minder bekend, al is het zeer waarschijnlijk dat Apple ze uitrust met een verbeterde camera en processor.

De kleinere inkeping aan de voorkant heeft de iPhone 13 (mini) ook. Verder gaat de accuduur erop vooruit, want Apple plaatst er naar verluidt een grotere batterij in.

3. Apple Watch Series 7

De spotlights zullen ook gericht zijn op de nieuwe Apple Watch. Interessant is vooral het design, want de Apple Watch Series 7 heeft een hoekige horlogekast met vlakke zijkanten en een scherm dat ‘plat’ op de behuizing ligt.

Verder is het scherm wat groter: Apple zou het formaat naar 41 en 45 millimeter willen brengen. Grote nieuwe gezondheidsfuncties blijven helaas uit.

4. AirPods 3

Na anderhalf jaar krijgen de AirPods eindelijk een upgrade. De vernieuwingen kondigt Apple vanavond aan, maar dankzij geruchten weten we al wat je mag verwachten. We spoilen er dus nog even op los.

Het design van de nieuwe AirPods 3 lijkt als twee druppels water op dat van de huidige AirPods Pro. Dat betekent dat de steeltjes die uit je oren steken, korter zijn. Pro-functies zoals ruisonderdrukking en de transparantiemodus komen er niet, maar Apple zou ze wel willen uitrusten met Spatial Audio.

En dit presenteert Apple (nog) niet

Kijk je uit naar de nieuwe MacBook Pro 2021? Of ben je nieuwsgierig naar de nieuwe iPad mini of iPad 2021? De kans is klein dat we daar vanavond wat over horen, want volgens een gerucht is er een tweede Apple-event op komst waarin de Mac en iPad centraal staan. Dit evenement vindt mogelijk op 14 oktober plaats.

Wat je nog wel mag verwachten, is dat Apple vanavond ook de releasedatum van zijn nieuwe besturingssystemen aankondigt. Dit keer gaat het om iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 en tvOS 15. macOS Monterey komt waarschijnlijk pas later dit jaar uit (oktober of november). De andere besturingssystemen verwachten we nog deze maand.

