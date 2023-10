Apple-event op komst ‘Scary Fast’: dit is wanneer

Dat is schrikken! Apple heeft net een nieuw Apple-event aangekondigd genaamd ‘Scary Fast’. Dit is wanneer je er klaar voor moet zitten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple-event ‘Scary Fast’

Apple heeft vandaag een nieuw event aangekondigd. Dit is het tweede Apple-event dat in de herfst van 2023 zal plaatsvinden. Je moet er wel even voor wakker blijven. Het event zal om 30 oktober om 17:00 Pacific Time gehouden worden. Omgerekend is dat (wanneer we rekening houden met de wintertijd) om 1 uur ‘s ochtends hier.

Volgens geruchten zal dit Apple-event ‘Scary Fast’ volledig in het teken van de Mac staan. Apple’s event-website laat een Apple-logo zien met een zwarte achtergrond. Dit logo verandert in een Mac Finder-logo, dus de geruchten lijken waar te zijn. Dit event is vooraf opgenomen en zal dus uit een video bestaan. Het event vindt daarnaast alleen online plaats.

Het is nog niet helemaal zeker wat Apple precies laat zien tijdens dit event. Geruchten vertellen ons dat er een nieuwe versie van de iMac (24 inch) komt. Die heeft namelijk als een van de laatste Macs een M1-chip.

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zegt dat we geen nieuwe MacBook Air hoeven te verwachten. Maar volgens hem komt er waarschijnlijk wel een nieuwe MacBook Pro (13 inch, 14 inch en 16 inch). Deze MacBook’s krijgen dan een nieuwe (en snellere) chip.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De update voor MacBook Pro’s is overigens een flinke verrassing, omdat er eerder dit jaar al nieuwe MacBook Pro’s zijn uitgebracht. Gurman zegt dat het niet vaak gebeurd dat we in één jaar een tweede update krijgen van een Apple-product, maar het is wel mogelijk.

Verder worden er niet heel veel veranderingen verwacht. Het Mac-event ‘Scary Fast’ zal te zien zijn op de website van Apple, YouTube en Apple TV. Zorg er dus dat je er klaar voor zit!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.