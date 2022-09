Apple-event in oktober: deze producten komen er nog aan

Er komt nog een keynote van Apple dit najaar. Maar wat wordt er dan gepresenteerd? Wij vertellen je alles over de producten en software die we nog tegoed hebben van Apple bij het volgende event in oktober.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog veel meer producten van Apple in oktober

We wisten dit eigenlijk al ver vóór het iPhone 14-event van 7 september 2022: niet alle nieuwe Apple-producten van dit jaar zouden in één keer aangekondigd worden. Voor ons zou het dan bijna ook te veel van het goede zijn geweest als Apple nóg meer producten in die avond had gepropt.

We zijn dus blij dat er (bijna zeker) nóg een keynote mid-oktober aankomt. In dit artikel lees je alles over welke producten (en welke software) we nog tegoed hebben van Apple tijdens een event in oktober.

Twee iPads verschijnen in oktober

We horen al een lange tijd geruchten over een nieuwe iPad. Dus áls we nog iets tegoed hebben van de keynote van Apple in oktober, zou het wel een nieuwe iPad moeten zijn. Zo werd er in eerste instantie gesproken over een iPad Pro 2022 met een M2-processor. Hierbij zou het gaan om twee versies met verschillende schermtypes. De 11-inch-variant krijgt een lcd-scherm en de 12,9-inch iPad Pro krijgt naar verluidt een scherm met mini-led techniek en zelfs MagSafe.

Voor het Apple-event van oktober denken we dat we ook een nieuwe ‘normale’ iPad gaan zien. Deze iPad 2022 krijgt, net zoals andere nieuwe iPads, een usb-c-poort in plaats van de ‘verouderde‘ Lightning-aansluiting. Hiermee wordt het ook mogelijk om je iPad op externe beeldschermen aan te sluiten.

MacBook Pro tijdens Apple-event in oktober

Het tweede Apple-event van oktober staat ook in het teken van een 14-inch én een 16-inch MacBook Pro. Volgens alle geruchten zouden deze de M2 Pro- en M2 Max-chips krijgen. We werden dit jaar al verwend met een MacBook Air 2022 met de nieuwe reguliere M2-chip. Veel meer details over de nieuwe MacBook Pro hebben we helaas nog niet opgepikt. We hopen wel snel te kunnen zeggen of we deze inderdaad tijdens een event in oktober zullen zien.

Zekerheid: iPadOS 16.1 en macOS 13 Ventura

iOS 16, watchOS 9 en tvOS 16 zijn deze week al gelanceerd! Echter vroeger jullie massaal af waar iPadOS 16 blijft. Meestal verschijnt een grote iPadOS-update tegelijk met de iOS-update in september. Apple heeft bevestigd dat de release van iPadOS 16 is uitgesteld.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De grote reden vanwege het uitstellen van iPadOS 16 is de ontwikkeling van de functie Stage Manager. Deze duurt naar verluidt langer dan Apple oorspronkelijk hoopte. Stage Manager zorgt ervoor dat je met zwevende vensters meerdere apps tegelijk op de iPad kan gebruiken. iPadOS slaat versie 16.0 dan ook meteen over, in oktober verschijnt iPadOS 16.1.

Stage Manager gaan we ook zien op macOS 13 Ventura. Daarmee lijken de iPad en de Mac steeds meer op elkaar. We verwachten dat deze software voor je Mac ook binnenkort beschikbaar komt na de keynote van Apple in oktober.

Stille hoop voor Apple-keynote: Apple Reality

We horen de laatste tijd veel over de Apple Reality-bril en vinden het fijn dat we er eindelijk een échte naam aan kunnen geven. De mixed-reality bril is Apple’s grote gok op de VR/AR-headset-markt. Hele krachtige chips, 14 camera’s om je ogen te tracken en de buitenwereld te filmen en 8K-schermen moeten ervoor zorgen dat er een soepele overgang van AR naar VR én terug mogelijk wordt.

We denken eerlijk gezegd dat Apple deze headset nog niet gaat aankondigen. Voor de introductie van een compleet nieuwe productlijn neemt Apple ruim de tijd en moffelt het niet weg in een keynote met ook iPads en een MacBook Pro. Toch hebben we stiekem nog een klein beetje hoop.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download onze app.