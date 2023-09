Komt er een nieuw Apple-event in oktober (en wat kun je dan verwachten)?

Apple komt meestal rond oktober met een nieuw Apple-event. Maar gaat dat dit jaar ook gebeuren? En wat kun je dan verwachten?

Komt er een Apple-event in oktober (of toch niet?)

Doorgaans zijn er zo’n vier Apple-events per jaar. Er is dan een Apple-event in de lente en rond juni zit je natuurlijk klaar voor de jaarlijkse WWDC. Dan is er in september het iPhone-event en komt er vaak nog een vierde event in de herfst. Jammer genoeg lijkt het erop dat we dit laatste event dit jaar gaan missen.

Betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zei al eerder deze maand dat hij niet verwacht dat er een Apple-event in oktober komt. Hij denkt dit omdat Apple volgens hem niet genoeg producten heeft om te laten zien. Er komen daarom geen grote nieuwe iPad of Mac releases dit jaar.

Kleine upgrades voor iPad en Mac

Er is wel een kans dat we dit jaar nog een nieuwe iPad te zien krijgen in oktober. Dat zou een iPad mini, een iPad Air of een nieuwe iPad kunnen zijn. Maar als dat zo is, dan is het slechts een kleine upgrade. Een iPad Pro met een oled-display of een M3-chip zit er waarschijnlijk dit jaar nog niet in.

Het is ook mogelijk dat er nog een nieuwe Mac komt, met een M3-chip. Dat kan dan een MacBook Air, MacBook Pro (13 inch), een Mac mini of een iMac (24 inch) zijn. Als Apple besluit deze Macs toch in 2023 uit te brengen zal dat via persberichten gebeuren.

Kuo: geen M3-Macs dit jaar

Overigens denkt Ming-Chi Kuo dat Apple dit jaar geen nieuwe Macbooks met een M3-chip uit gaat brengen. Dan blijven er volgens hem alleen nog de desktopmodellen over die mogelijk verschijnen.

Het is niet de eerste keer dat Apple geen nieuw event in oktober in de planning heeft. Ook vorig jaar was er in oktober geen event. Kijken we naar eerdere jaren, dan was er in 2013, 2014, 2016, 2018, 2020 en 2021 wél een oktober-event. Maar het lijkt er dus op dat Apple dit jaar weer overslaat.

