Tóch een Apple-event in oktober: deze producten kun je verwachten

Dinsdag verraste Apple met de aankondiging van een event, dat volgende week al begint. Het evenement heeft de naam ‘Scary Fast’ en alles wijst erop dat de tech-gigant meerdere productonthullingen doet. Wat zou het kunnen zijn?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Apple-producten in oktober

Het event vindt in de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 oktober plaats, om 1:00 uur Nederlandse tijd. Op de Apple Events-pagina geeft het bedrijf het onderwerp van het event al een beetje weg. Hier wordt het iconische Apple-logo via een animatie omgetoverd tot het Finder-icoon van de Mac.

Het wordt dus een Mac-feestje. De naam ‘Scary Fast’ lijkt te impliceren dat Apple klaar is om de nieuwe M3-chip voor de Mac te onthullen, die aanzienlijk krachtiger is dan zijn voorganger. De gerenommeerde Apple-insider Mark Gurman schrijft dat Apple de nieuwe MacBook Pro’s met M3 Max en M3 Pro heeft getest, dus het lijkt erop dat deze apparaten worden vernieuwd.

Nieuwe MacBook Pro met M3

Dat Apple waarschijnlijk met nieuwe MacBook Pro-modellen komt is opvallend, want ze kregen nog niet zo lang geleden een upgrade naar de M2 Pro en en M2 Max. Dat was in januari 2023. Volgens Gurman bevatten de chips tot 16 CPU-cores en tot 40 GPU-cores, waarmee het de krachtigste MacBooks worden tot nu toe.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een andere Mac die Apple waarschijnlijk vernieuwt is de iMac. Die krijgt een M3-chip, aldus Gurman. Verder zijn er naar verluidt weinig grotere veranderingen. Wel is zou het interne ontwerp van de standaard wat aangepast zijn. Gurman verwacht dat de kleuren vergelijkbaar blijven, dus er zijn weer veel vrolijke tinten om uit te kiezen.

De Apple-insider beweert verder dat Apple de MacBook Air, Mac mini, Mac Studio en Mac Pro deze maand niet zal vernieuwen. Waarschijnlijk blijft het dus bij een 14-inch MacBook Pro, 16-inch MacBook Pro en een iMac 2023 met M3-processor.

Heb je geen tijd om het Apple-event in de nacht te bekijken, maar wil je wel op de hoogte blijven van de nieuwe Apple-producten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, daarin praten we je dinsdag bij.