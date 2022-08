‘Sommige Apple-producten verschijnen pas tijdens het event in oktober’

Het wordt weer spannend, want er verschijnen binnenkort nieuwe Apple-producten. Maar verschillende geruchten wijzen erop dat sommige apparaten pas na het Apple-event in oktober gepresenteerd gaan worden.

‘Tweede Apple-event in oktober’

Vorige week verscheen het gerucht dat Apple de iPhone 14 gaat aankondigen tijdens een Apple-event op 7 september. Volgens Mark Gurman en zijn Power-On-nieuwsbrief blijft het daar echter niet bij.

Een aantal nieuwe producten gaan volgens de analist pas na het Apple-event van oktober verschijnen. Het gaat om nieuwe iPads, Macs én hun nieuwe besturingssystemen: iPadOS 16 en macOS 13 Ventura.

Apple-event: iPad 2022 (10e generatie) en iPad Pro

Doorgaans betrouwbare Mark Gurman heeft het in zijn nieuwsbrief over ‘een vernieuwde iPad Pro met een M2-processor’. Hierbij zou het gaan om twee versies met verschillende schermtypes. De 11-inch iPad Pro 2022 met lcd-scherm en de 12,9-inch iPad Pro met miniled krijgen volgens hem een MagSafe-aansluiting.

In het Apple-event van oktober verwachten we ook een nieuwe ‘normale’ iPad. Deze iPad 2022 (10e generatie) met Retina-display krijgt een usb-c-poort in plaats van de ‘verouderde‘ Lightning-aansluiting. Hiermee kan je deze iPad ook op externe beeldschermen aansluiten.

‘Apple-event in oktober kondigt MacBook Pro’s aan’

Geruchten over nieuwe versies van Apple’s Macs zijn niet nieuw. Volgens Mark Gurman horen we hier vrij snel meer over. Het Apple-event van oktober staat namelijk ook in het teken van een 14-inch én een 16-inch MacBook Pro. Deze krijgen de (nu nog onaangekondigde) M2 Pro- en M2 Max-chips.

We kunnen nu al een half jaar genieten van de nieuwe Mac Studio. Dat betekent dat er binnenkort (wat de fans betreft) ook een nieuwe Mac mini moet komen. De vorige versie dateert alweer uit 2020. Welke processor gaat de nieuwe mini krijgen? Alleen de reguliere M2-chip (die ook in de nieuwste MacBook Air zit) of een krachtigere variant?

Nieuwe software: iPadOS 16 and macOS Ventura

iOS 16, watchOS 9 en tvOS 16 kun je in september al op je Apple-apparaten installeren, maar de iPads en Macs moeten nog even wachten. Apple gaat iPadOS 16 en macOS 13 Ventura voor alle gebruikers pas in oktober lanceren na het Apple-event.

Met iPadOS 16 en macOS Ventura lijken de iPad en de Mac steeds meer op elkaar. Dat komt vooral door Stage Manager. Met deze functie kan je onder andere vensters groter en kleiner maken en apps centreren. In het kort: deze functie maakt je iPad en Mac nóg beter in multitasken. Wij zijn echter nog niet helemaal overtuigd.

