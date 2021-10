‘Geen Apple-event meer in 2021, grote iMac en iPhone SE pas later’

In 2021 vindt geen Apple-event meer plaats, waarin het bedrijf belangrijke productaankondigingen doet. Dit zegt Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg, die ook meldt welke Apple-producten we in 2022 kunnen verwachten.

Geen Apple-event meer in 2021

Dit najaar vonden twee Apple-events plaats. In september stonden de nieuwe iPhone 13-telefoons in de hoofdrol, in oktober was de MacBook Pro 2021 de belangrijkste blikvanger. Een Apple-event in november komt er – in tegenstelling tot vorig jaar – niet, verwacht Gurman van Bloomberg.

De betrouwbare Apple-insider verwacht dat het bedrijf van Tim Cook niet met nog belangrijke onthullingen komt in 2021. Wel weet hij op basis van bronnen dat Apple over zes tot acht maanden een nieuwe MacBook Air lanceert. Die heeft een geheel nieuw ontwerp en een M2-chip.

Gurman denkt dat de MacBook Air het grootste herontwerp krijgt sinds 2010. Eerder gingen er geruchten dat de Air beschikbaar is in dezelfde kleuren als de 24 inch-iMac. Ook zijn de randen om het scherm wit, net als het toetsenbord. Het is nog wel onduidelijk of de MacBook Air ook een notch (de inkeping in het scherm) heeft, zoals de nieuwste MacBook Pro 2021.

iMac en iPhone SE 2022

Ook de opvolger van de 27 inch-iMac en de nieuwe Mac mini zien pas in het volgende kalenderjaar het levenslicht, voorspelt Gurman. Dit geldt ook voor de nieuwe iPhone SE en iPad Pro, die Apple in 2022 hoopt te lanceren. Gurman noemt geen datum, maar we verwachten dat de release in maart of april plaatsvindt.

Over de iPhone SE 2022 gesproken: daar is nog veel onduidelijkheid over. Betrouwbare bronnen meldden eerder dat de iPhone SE het oude design – mét thuisknop – blijft houden. Onlangs doken er echter geruchten op dat de iPhone SE 2022 lijkt op de iPhone XR, een toestel met een randloos ontwerp zonder thuisknop.

